Dia 12 d’octubre i el mateix n’hi ha que parlen que aquest dia va ser una trobada entre els civilitzats cristians amb tribus incivilitzades a les quals van anar a instruir a modernitzar. No va ser així va ser un xoc brutal de cultures en què la millor armada va exercir brutalitat total sobre l’altra. El continent que avui és Amèrica estava molt poblat i acollia societats dinàmiques, la sofisticació, en molts casos, no tenia parangó a la vella Europa. Vivien entre 50 i 60 milions de persones, segons estimacions recents, les quals parlaven prop de 1.200 idiomes diferents, en unes 120 famílies lingüístiques. En el xoc entre els dos mons que va seguir a l’arribada dels europeus (al nord del continent es van comportar semblant a Colon i amics) es van perdre moltes de les forma de vida i de les estructures que van construir, deixant incògnites que els experts encara intenten resoldre. Els que no volen afrontar les parts més incòmodes de la nostra història revelen prejudicis absurds i tracten de cancel·lar qualsevol debat en una societat que es diu civilitzada i oberta. Els que afronten aquesta part sagnant de la nostra història no tenim ganes de callar davant les veus dominants dels de sempre. Dir en els mitjans a l’exercici de pura democràcia i memòria de certs països llatinoamericans, «reedició indigenista del comunisme» com ha fet recentment el PP és el resultat d’una ignorància si no falta de llums difícilment qualificable. La veritat d’aquesta trobada amable que celebren alguns el 12 d’octubre de 1492 és aquesta. Quan va arribar a l’illa La Española el 1508, el llavors jove Bartolomé de las Casas va declarar que entre 1494 i 1508 havien mort més de tres milions de persones a causa de la guerra, l’esclavitud i les mines. El mateix que va fer Colom amb els Arahuacos de les Bahames a partir de 1492, van fer Cortés amb els Asteques de Mèxic, Pizarro amb els Incas del Perú i els colons anglesos de Virgínia i Massachusetts amb els Powhatanos i els Pequot. Van usar les mateixes tàctiques i pels mateixos motius: bogeria de l’or, típica dels primers estats capitalistes europeus, fam d’esclaus i de matèries primeres, destinats a pagar accionistes de les expedicions, finançar burocràcies monàrquiques d’Europa occidental, impulsar l’economia dinerària que sorgia de les ruïnes del feudalisme, en fi, a participar del que Marx va denominar més tard acumulació originària. Van ser els violents inicis d’un intricat sistema que va saber combinar la tecnologia de les armes, l’avarícia, la política i el racisme per garantir el seu domini mundial durant els cinc segles següents. Una conquesta i colonització sempre tenen com a corol·lari milers de persones assassinades, les seves terres i propietats arrabassades, i les seves llengües i cultures desposseïdes «no hi ha trobada amable» i és digne de vergonya perquè una conquesta i una colonització mai són actes civilitzatoris. Són sense excepció històrica actes de dominació i barbàrie. Per això se celebra un genocidi perquè a Amèrica Llatina hi havia uns 60 milions d’amerindis abans de l’arribada dels espanyols amb la seva cultura i costums. 150 anys més tard quedaven només 3 milions i mig. La meitat va morir per malalties. La resta va ser assassinat a les guerres de conquesta o van perdre la vida en el treball forçat de les mines. Posar punt i final a la celebració del 12 d’octubre és un deute històric que l’estat espanyol té pendent des de 1975 amb tots els pobles llatinoamericans, però també amb els valors ètics que s’assenten i enforteixen la seva pròpia i rara democràcia.