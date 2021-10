A Isidre Camps, capatàs d’una de les brigades que a mitjan segle passat s’encarregaven del manteniment de la via entre Manresa i Calaf, se li atribueix la creació de la pala. Un plat fet amb tot de condiments (carns i viandes que es tenien a mà en cada moment) i que es coïa en una pala de fogoner posada dins del carbó encès de les màquines. Aquella especialitat, que avui seria un escaient exemple del que ara en diem cuina d’aprofitament i que encara es pot degustar en un restaurant de Sant Pere Sallavinera (La Pala, precisament), condensa el que en un temps cada cop més llunyà va ser aquesta línia de tren.

La pala era una menja col·lectiva que permetia alimentar una de les moltes i nombroses quadrilles que feien falta constantment a peu de via per mantenir en el millor estat possible una línia ferroviària que, entre el Bages i l’altiplà segarrenc, s’obre pas per una difícil orografia. Però que, malgrat un traçat abrupte, durant dècades va tenir un pes estratègic. Els orígens es remunten a mitjan segle XIX, quan la necessitat de connectar Catalunya amb la vall de l’Ebre i el nord d’Espanya va determinar la creació del ferrocarril de Barcelona a Saragossa, la qual cosa es va fer realitat fa 160 anys. Durant l’últim terç del segle XIX i gran part del XX aquesta va esdevenir una línia cabdal, per on els vilatans dels pobles al seu pas veien passar a gran velocitat (llavors, així ho semblava) trens icònics com els exprés i, sobretot, els Talgo.

L’obertura, durant el darrer terç del segle passat, de nous corredors que complien aquesta connexió interterritorial Ebre enllà per terrenys menys directes però més planers va fer que la de Manresa a Lleida passés, en poc temps, de línia estratègica a via de tercera regional.

Les últimes quatre dècades les ha viscut amb més pena que glòria en un procés que, ara que s’utilitza tant aquesta fórmula, podríem dir que complia la regla de les tres «de»: decadència, deixadesa i degradació. Fins al punt que, en alguns moments, ha fet témer fins i tot per la seva supervivència. Ara, el Govern català l’ha posat com a punta de llança del que hauria de ser el traspàs de Rodalies de Catalunya de l’Estat a la Generalitat. N’ha encarregat la gestió a Ferrocarrils a partir del 2024 i n’ha aprovat un pla de modernització i potenciació. Un pas que, si arriba a bon port, és una notícia excel·lent per reflotar una línia que, si bé mai no tornarà a la seva època daurada, és un recurs que fa de molt bon aprofitar. Com totes aquelles viandes que condimentaven la pala.