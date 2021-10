El teatre Kursaal de Manresa va acollir ahir la tercera edició de l’eWoman, la matinal que organitza Regió7 com a plataforma d’enfortiment de la imatge de la dona a l’empresa i d’exposició de models femenins inspiradors i estimuladors de la vocació professional i emprenedora. Després de la pausa obligada per la covid, el programa va tornar ahir, va aplegar més d’un centenar de persones i va permetre escoltar històries personals valuoses i emocionants. Totes les ponents convidades enguany, i la guanyadora del premi Caixabank, tenen trajectòries que són models de talent i de persistència, exemples de com les dones aporten un valor insubstituïble al mon professional i empresarial que tot just ara comença a ser aprofitat com cal després de segles d’opressió masclista. Naturalment, no totes les dones poden explicar històries com les sentides ahir. La majoria no poden sobreposar-se tant bé a les circumstàncies adverses en què han de lluitar en un mon desigual i en el qual la dona continua menystinguda. Tanmateix, l’exemple dels casos d’èxit ha de ser un estímul per perseguir la igualtat.