El govern bipartit de Manresa ha decidit, tal com va avançar aquest diari dijous al vespre a la web i ahir al paper, que el carrer Guimerà de Manresa esdevingui una illa de vianants completa, i descarta, així, l’alternativa que hi continués passant el bus. El govern ha pres aquesta decisió després de consultar la ciutadania a través d’un procés de participació que ha implicat 160 persones i d’una enquesta online on han respost una mica més de sis-centes. El resultat ha estat ajustat (en l’enquesta, tant el sí com el no al bus han obtingut més d’un 40% de suport), però no era una mostra estadísticament representativa i, per tant, se li ha de donar un valor només orientatiu. El que expressa el sondeig és que, a grans trets, dos terços dels ciutadans estan a favor de reformar el carrer i són més els que el volen sense bus. Al final, el govern no ha trobat una opinió pública decantada d’una forma concloent, però sap quina és l’opció preferida, i aquesta és la que aplicarà. Al final, és l’opció que van triar ja fa anys la gran majoria de ciutats que han convertit en illa de vianants el seu principal vial comercial. Per la majoria d’aquests carrers avui tancats, també hi passava el bus.