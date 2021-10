El doctor Oriol Mitjà, especialitzat en malalties infeccioses, ve a El divan a Catalunya Ràdio i parla clar: «La vacuna contra la covid-19 hauria de ser obligatòria. El bé comú està per sobre de l’individual. Els polítics són lents a prendre decisions; no saben acceptar bé la ciència. Són monstres que s’alimenten de la burocràcia. No decidir que el passaport covid sigui obligatori genera el mal de la inacció. Les vacunes, com més millor; actuen com un recordatori per al nostre sistema immunològic. I la tercera dosi és necessària. És com repetir una lliçó que no s’ha après bé. La necessiten les persones més vulnerables i també les de 60 a 69 anys, que van rebre una vacuna menys potent, l’AstraZeneca». Mitjà torna a Papua Nova Guinea, després d’aquest temps estressant de pandèmia. Creu que aquest any la covid es «griparitzarà», però ens continuarem infectant. Cert. La velocitat de propagació de la covid ha tornat a pujar a Catalunya. El repunt no es tradueix en ingressos i la mortalitat també és més baixa, tot i que l’abast d’aquest augment de contagis es veurà en les pròximes setmanes. Així doncs, s’haurà d’administrar aquesta tercera dosi? Quan? A qui?

Acudeixo al meu metge de capçalera, el doctor Antoni Sisó, president de la CAMFIC (metges de família) i membre del comitè científic assessor de la Generalitat. Prenc nota: «El virus continua existint amb capacitat mutògena. L’Agència de Salut Pública Britànica ha detectat una nova variant, la delta plus, més contagiosa. Tard o d’hora, caldrà administrar aquesta tercera dosi a tot el món. En primer lloc, a les persones més vulnerables i malaltes. Després, a les més grans de 70 anys, concomitantment amb la vacuna de la grip. Finalment, a tothom. No s’ha de tenir por d’una tercera dosi, aplicada sis mesos després de la segona. A Israel ja ho estan fent. I l’AstraZeneca –afina Sisó– si bé podia ser menys protectora, tarda més que la Pfizer a perdre capacitat immunitària».

Avui vull compartir amb vostès les paraules dels que ens cuiden, perquè continuem cuidant-nos.