Fa un parell d’estius, buscant lectures de novel·la negra, vaig topar amb Carmen Mola. Sabia que era un pseudònim i que les úniques pistes portaven a Madrid, on aquesta suposada professora universitària vivia amb el seu marit i els seus tres fills. També, que les seves novel·les, protagonitzades per la inspectora Elena Blanco, es publicitaven de fenomen del gènere, que eren històries brutals, extremes i «no aptes per a sensibles». I com que jo soc molt sensible vaig decidir que em passaria l’estiu amb el desaparegut Philip Kerr (nom real) llegint tota la saga del detectiu Bernie Gunther.

Fa poc més d’una setmana, Carmen Mola ja no era la Carmen Mola professora universitària que vivia a Madrid amb el seu marit i els seus tres fills sinó tres bregats guionistes, Agustín Fernández, Jorge Díaz i Antonio Mercero, que sortien de l’anonimat -confessant que estaven farts de mentir- amb el milió d’euros del Planeta a la butxaca de l’americana. Mesos abans, el quartet Mola-Fernández-Díaz-Mercero -aquest nom no ven, és veritat- feien broma sobre la seva identitat explicant en entrevistes que decebrien si es revelava qui era en realitat i que amb un zero més en algun xec potser s’ho repensarien i acabarien amb el suspens. I, ves per on, fa deu dies els va tocar la grossa, van tallar de soca-rel la intriga i el nom els va explotar amb les mans a la pasta.

Però, sincerament, el primer que vaig pensar quan va saltar la notícia convertida immediatament en polèmica va ser exactament això: «Com ha canviat el conte ! Ara resultarà que és la caputxeta qui es menja el llop i que si vols publicar necessites pseudònim femení». Si Caterina Albert aixequés el cap... no s’ho creuria. Ni ella (la Víctor Català), ni George Eliot (Mary Ann Evans), ni Ellis, Currer i Acton Bell (les germanes Brontë ), ni George Sand (Amantine Lucile Aurore Dupin)... Perquè totes aquestes escriptores van haver de recórrer a un nom masculí per publicar: per a elles no era el joc del gat i la rata sinó un requisit pràcticament indispensable.

La polèmica sempre té dues cares: un llibre escrit per una dona ja no necessita un pseudònim masculí per publicar-se però això no amaga que el 2018, quan la falsa Mola va debutar, poc més de 30% del llibres registrats a l’estat estaven escrits per dones. I si el Planeta l’hagués guanyat Guillem Mola, pseudònim de tres escriptores? Com hauríem reaccionat? Doncs molt més acostumades al canvi d’identitat forjat al llarg dels segles que diu que el conte de la caputxeta i el llop és com sempre ens l’han explicat. I això no mola.