Diu la RAE que la pàtria és la «Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos». L’Enciclopèdia catalana en fa una definició més extensa i completa: «Concepte de nació o unitat espiritual amb la qual se senten identificats els qui han nascut en una col·lectivitat determinada o en formen part». I afegeix: «El terme és confós sovint amb el d’estat nació i, utilitzat amb finalitats demagògiques, pot menar a l’exacerbació d’un sentiment de superioritat sobre altres comunitats o pobles. Emprat originalment com a sinònim de nació per diversos teòrics, actualment és desacreditat políticament per les seves connotacions bèl·liques, totalitàries i racistes».

Més enllà de les evidents connotacions masclistes i de reflectir una noció de pertinença vinculada a l’herència rebuda més que a la ciutadania efectiva o al futur compartit, pàtria és un concepte amb una forta càrrega afectiva i simbòlica, que parla més de sentiments que de drets i contracte social. Una terminologia que ens remet directament a la concepció més militarista, vuitcentista i demagoga del nacionalisme. L’independentisme català va deixar d’utilitzar els termes pàtria, patriota i patriotisme ja fa anys i a Espanya, on fins i tot el nacionalisme més agressiu es disfressa de constitucionalisme, aquest vocabulari havia quedat relegat a l’exèrcit i la Guardia civil (Todo por la patria...).

Amb aquestes, però, que l’altre dia al congrés del PSOE el president espanyol afirma, amb contundència i escenificació calculades, que «seguiremos trabajando por la convivencia entre catalanes y entre Cataluña y el conjunto de su patria, que es España». Les paraules, a aquest nivell, no s’escullen a l’atzar i ja fa temps que Sánchez insisteix a parlar públicament de compatriotes quan es refereix als catalans i catalanes, independentistes inclosos.

En un conflicte que té evidents raons polítiques, de repartiment del poder i els recursos, però que es juga també i de forma destacada (a totes dues bandes!) en el terreny de la identitat, els símbols i els sentiments, un estadista amb voluntat real de solucionar-lo optaria per refredar la càrrega identitària i emotiva del debat i atacar amb propostes concretes els problemes concrets. Un líder amb mentalitat del segle XXI intentaria presentar l’estat com una eina útil i eficient però cada cop més laica des del punt de vista nacional, respectuosa amb la identitat i els sentiments de cadascú. Insistir, en canvi, en el discurs patrioter reflecteix, a més del perfil marcadament nacionalista de qui així s’expressa, la obstinació per superar el conflicte dels darrers 10 anys amb la mateixa fórmula que fa més d’un segle que fracassa: l’espanyolització, de grat o per força, de les ments i els cors. No són bones notícies.