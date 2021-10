El patriotisme ben entès comença a casa. Tots estimem el país, però d’impostos, els mínims, perquè algú altre n’hauria de pagar més i no ho fa. Tots el volem net, però els abocadors, ben lluny. Tots el volem lluminós, però segur que la línia de molt alta tensió pot passar per un altre lloc, o per enlloc: que omplin els terrats de plaques i ja veuràs que bé. El meu, també? Només si m’ho paguen, que ja n’hi ha prou d’imposicions. Potser aquesta és la via: enllaminir-nos amb un suborn que al final sortirà igualment de les nostres butxaques. La població de Jorba, a l’Anoia, ha decidit en referèndum que no vol el polígon industrial projectat al seu terme; sindicats i patronals de la comarca hi estaven a favor, perquè detecten manca de sol adient per a grans empreses, però els veïns els han dit que es busquin un altre lloc, i el problema afegit és que localitzacions alternatives també han estat vedades pels respectius municipis. S’esgoten les opcions, però al mateix temps l’Anoia necessita llocs de treball industrial per remuntar la seva economia. I Catalunya necessita energia elèctrica, però si preguntem als pobles un per un, o a les comarques una per una, no tindrem ni aerogeneradors, ni plaques, ni embassaments, ni centrals tèrmiques, ni (per descomptat!) nuclears, ni tampoc línies de molt alta tensió per fer venir la llum de fora. Haurem d’entomar la realitat i fer com amb els nens quan se’ls promet gelat si s’acaben les bledes. És a dir: oferir un suculent ingrés fix a qui accepti un parc eòlic, una incineradora de residus o qualsevol altra de les noses d’interès nacional que no vol ningú. Fer-ne subhastes a la baixa, i adjudicar-les a qui demani menys a canvi. No cal dir que els diners sortiran dels impostos de tots, de manera que els qui no acceptin res tampoc no rebran ni un euro, però contribuiran a pagar la factura, mentre els ajuntaments que acceptin de tot podran donar serveis de qualitat amb tributs municipals ridículs.