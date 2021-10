El govern bipartit de l’Ajuntament de Manresa va comparèixer ahir amb una certa solemnitat -alcalde, regidor i cap de la Policia Local donant la cara- per admetre que a Manresa hi ha hagut un increment dels fets delictius i que això ha generat una sensació d’inseguretat desconeguda des de fa molt temps a la ciutat, situació que han detallat que abordaran amb una sèrie de mesures. Marc Aloy, Joan Calmet i Jordi Mora han trencat la tradició de les administracions i els cossos de seguretat, que tendeixen a negar i menystenir tot el que tingui a veure amb sensacions d’inseguretat. Joan Calmet, amb una visió realista i plausible, ja va admetre la situació fa setmanes, i ahir ho va fer l’Ajuntament en ple. Això sol ja és un pas endavant. També ajudarà la presència de càmeres. I serà positiu que la societat civil de la ciutat faci pinya amb l’ajuntament per sumar esforços. Tanmateix, el cert és que la solució de fons és molt complexa i no depèn de l’Ajuntament, i el que podrà fer el govern a través de la policia ja ho podia fer fins ara: pressionar els reincidents i incomodar els incívics amb més intensitat. Cal exigir-ho. I que els jutges hi donin un cop de mà.