Manresa ja té un nou «nyap» urbanístic per afegir al catàleg dels despropòsits. L’obra que destrossa el jardí de la residència geriàtrica de la Font dels Capellans ja s’ha oficialitzat. Des que es va conèixer aquest «bunyol», diverses entitats del teixit social manresà s’hi van oposar amb fermesa. Finalment, però, el govern municipal d’ ERC i Junts per Manresa ha decidit tirar pel dret ignorant a bona part dels ciutadans/es.

Després de 9 mesos sense arribar a cap acord per evitar l’afectació, el Casal de la Gent Gran de la Font, la Federació d’AV. i la «Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran», van registrar una instància a l’Ajuntament sol·licitant a l’alcalde Marc Aloy una consulta ciutadana, via referèndum. Una eina participativa que està contemplada en el reglament de participació ciutadana i que ja s’ha utilitzat en altres ocasions.

Davant l’anquilosament del conflicte, les entitats van demanar que s’escoltés als ciutadans/es. Han passat 90 dies d’ençà que va presentar-se la sol·licitud i l’alcalde no s’ha dignat a contestar.

L’actual oasi verd de la residència es convertirà en una illa encerclada per vehicles amb els consegüents problemes de contaminació ambiental (sorolls i emissió de diòxid de carboni) que repercutirà negativament en la qualitat de vida dels residents i dels usuaris del Casal. Cal no oblidar que la nova connexió viària passarà molt a prop d’una cantonada de l’edifici.

Com a justificació, l’Ajuntament pretén vendre un producte tarat com si fos de primera qualitat. Recapitulem : la futura zona verda de 3.330 m2 (parcel·la exterior de la residència) no s’aconsegueix gràcies a la nova connexió del c/Granollers si no que és el resultat derivat de l’execució de l’obra de l’avinguda dels Països Catalans. Sense el nou vial que destrossa el jardí, la prevista zona verda podria prolongar-se fins al solar que ocupa la residència i s’evitaria la illa assetjada pels vehicles.

La superfície agregada al solar de la residència no compensa la pèrdua de zona verda degut a alguns inconvenients originats pel desnivell.

Des de fa anys, l’actual jardí ja s’hauria pogut millorar si la Generalitat –propietària de la residència– hagués fet les degudes inversions . La deixadesa per part de la Generalitat ha provocat que l’equipament assistencial hagi quedat obsolet : la cuina sense funcionar, habitacions sense bany...

El Casal de la Gent Gran de la Font i la «Plataforma» han rebutjat participar en les comissions de disseny i seguiment de les obres perquè l’Ajuntament no ha acceptat les alternatives –totalment factibles– que s’oferien i , per tant, no volen ser còmplices d’aquest disbarat municipal. Tècnicament és possible rectificar, només és qüestió de voluntat política.

Un recordatori per a qui és considera d’esquerres i republicà: un dels pilars fonamentals del republicanisme és la participació activa dels ciutadans/es en els afers públics a la vida política. Davant el conflicte entre l’Ajuntament i les entitats, l’opinió dels ciutadans/es (referèndum) és essencial!