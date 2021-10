Alguns càmpings del Pirineu han activat una campanya per demanar als ajuntaments que facin pagar els usuaris de les zones habilitades per a les autocaravanes. Sostenen que aquests espais els generen una competència deslleial i exigeixen que si més no els turistes que arriben a les valls per dormir i estar-se en aquests aparcaments paguin la taxa turística i informin els Mossos d’Esquadra de la seva presència, tal com han de fer ells amb el seus clients. En els últims anys els ajuntaments del Pirineu han vist la necessitat d’obrir aquesta oferta per tal d’atraure nous visitants i, alhora, regular la presència de vehicles camperitzats i autocaravanes que de totes maneres ja arribaven al municipi. Tant és així que, per exemple, la Seu d’Urgell està portant a terme un projecte que preveu més que triplicar les places d’aparcament per a aquest tipus de vehicle al terreny que en fa les funcions des de fa uns anys, el qual passarà de les nou places actuals a 29. L’actuació té un pressupost de 415.000 euros i compta amb una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC). El projecte també inclou l’aplicació de millores pels usuaris com ara l’establiment d’un sistema de control d’accés que permetrà als usuaris pagar tan sols pels serveis que utilitzen. Alhora, l’espai tindrà un punt d’informació turístic, en el qual es podran anunciar les empreses locals. A Martinet l’Ajuntament també ha disposat en els últims anys un terreny habilitat amb els serveis que necessiten aquest tipus de turistes. És molt evident observant les carreteres i aquests aparcaments que el turisme càmper està en plena expansió. Davant d’això els propietaris dels càmpings aixequen la veu perquè consideren que surten perjudicats de les facilitats que ofereix l’Ajuntament, amb diners públics, a aquests visitants. Mentrestant, a l’Alta Cerdanya, la cultura sobre l’accés a les zones turístiques és tota una altra. A l’estat francès ningú no discuteix l’existència de càmpings municipals. Es tracta d’establiments en el quals no tan sols hi poden anar autocaravanes i furgonetes càmper sinó que també excursionistes amb tenda. Tenen serveis bàsics i preus populars amb l’objectiu social que totes les capes socials puguin permetre’s la visita a les zones turístiques, també les més cares. A la Cerdanya el càmping municipal de Portè-Pimorent acull cada temporada famílies que paguen uns quinze euros per nit. A Montlluís, ja al Conflent, també n’hi ha un. Els dos conviuen amb els càmpings privats, amb més serveis, amb esperit solidari pel be comú.