Les xifres només són xifres però, de vegades, només les xifres permeten copsar la magnitud d’un problema. Les dades de pisos ocupats a Manresa i la seva evolució explosiva són la concreció d’una realitat que tothom ha pogut copsar al seu entorn. L’any passat hi va haver 450 pisos ocupats, com a resultat d’un creixement disparat des del 2017. Per bé que les dades al llarg del temps poden no ser exactament homologables, n’hi ha prou amb saber que es té constància de gairebé un miler en sis anys. Això dona una idea de la magnitud del problema de l’habitatge en una ciutat que, d’altra banda, té milers de pisos buits. Hi ha un bon grapat de milers de persones a Manresa vivint en una situació irregular, amb serveis punxats i amb la incertesa d’on aniran a parar en el futur. La majoria són famílies que viuen com poden al límit de la pobresa, o en la pobresa. En alguns casos, els pisos ocupats són el millor escenari des d’on desplegar una vida incívica o de delinqüència. En tots els casos, aquesta situació exigeix una resposta. I les polítiques que s’estan desplegant són tan tímides i indecises que no arribaran ni a gratar en la superfície del problema. Cal molt més.