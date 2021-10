Amb un percentatge d’envelliment a Manresa del 20% de la població, s’ha d’invertir en residències. El darrer acte del 24 d’octubre «Volem la residència pública al Xup», d’àmbit comarcal, amb la col·locació veïnal de la primera pedra, a més d’una festa reivindicativa, va servir d’homenatge a Joaquin Vizcaíno per la dedicació al barri. Els veïns van comptar amb el suport de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran que des del 25 de maig de 2017 ha fet sentir la seva veu per defensar unes pensions dignes, especialment des del 2019. La Plataforma s’ha manifestat en contra dels responsables dels abusos de la banca, insensibles a les necessitats del col·lectiu vulnerable d’avis. També han centrat les seves reivindicacions a partir de desembre del 2020 en l’afectació de la Residència pública de la Font dels Capellans, exemple clar de manca de comunicació sobretot per part de les administracions. En aquest sentit, enyoro els temps en què el tècnic responsable d’Urbanisme a l’Ajuntament manresà, Quico Mestres, mort el 2013, sortia del seu despatx municipal per explicar sobre el terreny els canvis que les decisions preses des del departament comportaven en l’urbanisme manresà. El seu equip va redissenyar el POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) amb una previsió de creixement molt alta abans del 2008, urbanitzant des de l’antic Pryca fins als Dolors arribant pràcticament al carrer Montcau, amb tot un seguit de carrers que ja van planificar aleshores, en un exemple clar del procés històric d’una altra zona de regadiu de la Séquia que acaba engolida per l’asfalt ciutadà.

Amb la potenciació dels serveis de comunicació de l’Ajuntament, són els seus responsables conjuntament amb els regidors els que s’han d’explicar i fer-se entendre per les persones i els col·lectius afectats per les seves decisions. Un cop acabada l’avinguda dels Països Catalans, el nou vial ajudarà a reestructurar d’una manera molt més clara els barris Guix-Cots-Pujada Roja, Font dels Capellans i Sagrada Família i s’espera que ajudi a descongestionar la zona de la carretera de Vic a l’alçada de Prat de la Riba, així com als carrers Gaudí i Sant Cristòfol. L’ampliació del carrer Granollers que els opositors no accepten de cap manera, implica reordenar el sector i comportarà la creació d’un nou pati, amb voreres, un nou jardí i zones verdes al voltant de la Residència de la Font dels Capellans, transformada en una mena de muralla vegetal. Com a contrapartida, tot i que en algun dels camps afectats, actualment abandonats, hi va un aparcament, és evident que la residència estarà més envoltada de cotxes que abans, per la construcció de la nova avinguda. És cert que a la Memòria del 2007 es deia que el pati o jardí de la residència quedaria afectat, però han passat catorze anys des que es va fer aquella planificació fins que s’ha portat a terme l’obra. Ara bé, el projecte no s’ha visualitzat realment fins que tothom ha vist les estaques clavades dins del jardí. L’error és clar: els responsables municipals s’haurien d’haver explicat molt millor abans. Estic convençut que si els afectats no s’arriben a queixar ni s’haguessin manifestat, el resultat final hauria estat molt diferent i aleshores sí que parlaríem d’un veritable nyap, que les reivindicacions de la Plataforma han aconseguit aturar. Ara hi ha recursos per acabar fent un bon pati nou per a la residència.