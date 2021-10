L’any 2011, l’últim any del president Montilla, va ser el darrer que Catalunya va començar l’exercici amb els pressupostos aprovats. Ni els presidents Mas, Puigdemont i Torra, i aquest 2022 el president Aragonès, tot i les promeses electorals, ho han fet. Si fóssim als Estats Units, l’1 de gener tindríem l’administració tancada, excepte serveis mínims essencials, fins a l’aprovació. Aquí, fa 11 anys que dura aquest escàndol i com si res!

Deu ser per aquest motiu que només parlem del pressupost de l’Estat, i a més d’una manera selectiva, ja que ningú parla de les transferències -els diners que ha de venir a la Generalitat. Entenc que, com que aquest any han vingut molts més diners dels que s’han gastat, i l’any vinent encara en vindran més, no volen parlar del tema. Serà curiós veure com faran enginyeria financera perquè no aparegui que la Generalitat té un superàvit d’escàndol. En fi, operacions com gastar diners per fer front a les despeses de la covid per pagar el dèficit de TV3 seran habituals en la liquidació d’enguany.

Els processistes parlen del grau d’execució de les inversions, com si fos un greuge per a Catalunya, quan ells saben que arreu és així. Si parlem d’inversions és molt fàcil pressupostar i presentar esmenes, el transcendent és, que s’executin. La meva experiència em diu que abans de presentar una esmena, cal saber quin és el capteniment de Ministeri en la qüestió, i no només polític, que també, sinó tècnic, després, si hi ha projecte executiu i si es compleixen tots els requeriments normatius, i per últim, si el territori no hi posarà pegues. Complint totes aquestes premisses val la pena presentar l’esmena pertinent per ajudar el Ministeri corresponent vers el Ministeri d’Hisenda. Això que s’escriu en un breu paràgraf és feina d’anys. S’han d’invertir moltes hores, parlant amb molta gent, per entendre i fer entendre la necessitat real, i tot i això s’han d’alinear els astres. Hi ha idees que tarden anys a convertir-se en projectes i molts més en fer-se realitat.

Aquest any, a sobre, tindrem un problema suplementari per executar els projectes «madurs», l’increment de preus de les matèries primeres per l’obra pública. Aquesta inflació farà que molts concursos quedin deserts, o el que és pitjor, l’adjudicatari renuncií a l’obra. Aquest any les Corts farien bé d’introduir una disposició a la Llei d’acompanyament dels pressupostos que permetés, a l’hora de l’inici d’obra, fer una comparativa de preus per actualitzar el cost dels materials respecte a la data d’aprovació del projecte.

El que se’m fa estrany és que el president Aragonès, que ha estat responsable de les finances de Catalunya, fins i tot durant el 155, no demani mecanismes perquè pugui realitzar les inversions que entenc que té previstes de fer la mateixa Generalitat. Si el problema és la falta de projectes executables, que no fora estrany perquè aquí manen els del no a tot, li proposo rescatar el peatge de l’autopista Terrassa-Manresa. Almenys ens emportaríem una alegria.