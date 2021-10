L’alcalde Marc Aloy s’ha desentès del compromís, que va ser signat per l’Ajuntament de Manresa amb la Plataforma el 4/2/2020, de construir una residència per a gent gran de titularitat municipal, gestionada amb un model innovador d’atenció centrada en les persones, basat en unitats de convivència.

Va ser l’Ajuntament, però, qui, davant de la inoperància de la Generalitat, i malgrat no tenir les competències, va entomar la seva construcció i va signar l’acord, ara trencat, de localitzar-la al Xup. I ho va fer amb la il·lusió de la regidora Mariona Oms, al capdavant de la regidoria d’Acció i Inclusió social, d’implantar aquest nou model de gestió que superés l’estil “caserna” i que s’adaptés a les necessitats dels residents.

El trencament d’aquest pacte, que ha representat una immensa decepció per a tots, afecta directament a un col·lectiu, el de la gent gran, que està estigmatitzat per estereotips negatius, que és poc valorat socialment i que està discriminat per la seva edat. I les conseqüències d’aquest edatisme han estat terribles en les residències durant la pandèmia: la no derivació a hospitals, les morts injustes, la solitud... i, des de les administracions no s’ha assumit la seva responsabilitat. Ara sembla com si tots aquests patiments hagin estat “danys col·laterals inevitables”. Però n’eren d’evitables, perquè van ser deguts a la massificació i a la falta de recursos a les residències i a tot el sistema sanitari.

El desencís, però, s’ha de convertir en mobilització i esperança, en veure la necessitat que té la Generalitat de fer un gir en la seva política, que no pot basar-se únicament a donar concessions a empreses privades, afavorint la mercantilització del sector. I l’única manera de fer-ho és a partir de la construcció i la gestió directa d’un grup de residències, repartides per les diferents vegueries, on s’experimenti maneres de gestió més humanes, per poder generalitzar-les posteriorment a la resta d’establiments de Catalunya.

Esperança en què aquesta necessitat es converteixi en una prioritat de l’Ajuntament i que, amb el lideratge i el compromís personal de l’alcalde Aloy, aprofitant el canvi de presidència, s’influeixi en la Generalitat perquè avanci en un canvi qualitatiu en el funcionament de les residències. I en què, a la Catalunya Central, la Generalitat construeixi i gestioni directament la residència pública de Manresa en els terrenys del Xup, formant part d’aquest pla pilot proposat, on s’apliqui aquest nou model experimental en benefici de la gent gran.

Esperança en què, com ja s’ha fet a l’avinguda dels Països Catalans i es farà en la construcció de l’escola Valldaura, el consistori arribi a acords amb la Generalitat i contribueixi també al finançament de la residència.

I a més d’esperances, hi ha moltes seguretats: la capacitat de mobilització dels manresans, l’empenta dels moviments veïnals, el suport de les entitats i de l’opinió pública en general, com ja es va veure diumenge passat al Xup en la jornada festiva i reivindicativa de posada simbòlica de la primera pedra.