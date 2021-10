La situació del català continua preocupant. L’informe de la Plataforma per la Llengua que s’acaba de fer públic aporta dades alarmants, entre elles una de significativa: que en el conjunt dels Països Catalans només un terç de la població parla habitualment en català. És cert que les circumstàncies no són les mateixes al País Valencià, a Catalunya, a les Illes, a Andorra o a la Catalunya de Nord. És cert igualment que l’ús del català és també molt diferent en determinats sector de l’àrea metropolitana de Barcelona, en comparació amb la Catalunya Central o amb les Terres de l’Ebre, per exemple. Però això no impedeix de constatar que la situació global del català no és la que caldria. I que cal ser-ne conscients i treballar per redreçar-la. Si tal com s’ha dit sovint, la llengua és l’ànima de la nació, cal mantenir-ne l’ús i no passar d’immediat al castellà si el nostre interlocutor ens hi parla, perquè si canviem estem fent que la nostra llengua sigui del tot prescindible. Per aquesta mateixa raó és inacceptable la manca de suport al català en la nova llei de l’audiovisual i això explica la decisió d’ERC i Junts de no donar suport als pressupostos de l’Estat si no es reforma l’esmentada llei.

Aquesta setmana ha sorprès una advertència radical del Govern austríac: la població europea cal que es prepari de cara a una apagada elèctrica general i de durada indefinida. En temps de pau, no sembla que una previsió d’aquest tipus tingui antecedents. En tot cas és una mostra més de la fragilitat d’una situació aparentment estable i consolidada. De fet, estem vivint realment sotracs imprevisibles i de gran abast, com l’aparició sobtada del coronavirus, que d’una manera o altra ha alterat la vida a tots els països del món. No és inversemblant, doncs, de pensar que són possibles les catàstrofes derivades directament dels excessos que fem contaminant i malmetent els recursos naturals del planeta. En aquest cas no es pot parlar d’amenaces inesperades, perquè n’estem advertits des de fa temps. L’apagada global de què parlava el Govern d’Àustria podria tenir diverses causes, com els excessos de demanda que sobrecarreguin el sistema elèctric, que ja està molt tensionat a tot Europa, però que forts temporals o gran nevades podrien fer malbé sobtadament i alhora dificultar molt l’ús de les vies de comunicació terrestre habituals i simultàniament fer aturar les xarxes de telecomunicacions i internet. Pensem que és un escenari improbable? Potser sí, però no pas impossible.

Bones perspectives per evitar definitivament l’extradició de Valtònyc a Espanya. I significativa repercussió del seu cas a la legislació belga perquè el Tribunal Constitucional de Bèlgica ha considerat que la llei d’injúries a la Corona del seu país, vigent des del 1847, no respecta la llibertat d’expressió ni el Conveni Europeu dels Drets Humans, i que, per tant, és inconstitucional. O sigui que, a mig novembre, quan el Tribunal de Gant haurà de decidir sobre l’extradició del raper, tot fa pensar que no serà concedida. Un nou entrebanc per a la justícia espanyola, que no ha aconseguit fins ara cap de les extradicions polítiques que ha presentat. La resolució també és important perquè el Tribunal Constitucional belga ha declarat que el rei no ha de tenir més protecció que la d’un ciutadà normal. Un bon contrast amb el tractament que la monarquia rep a l’Estat espanyol.