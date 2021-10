Els periodistes som gent pencaire i si petés el subministrament elèctric a tot arreu segurament a Regió7 trauríem la pols a les antigues màquines d’escriure i ens inventaríem la manera de fer arribar el diari als lectors. Podria ser interessant que a la redacció tornés el tic-tic-tic del vell teclat. Potser cal estar preparat per si de cop i volta ens quedem a les fosques, però no s’espantin. És cridaner que el Ministeri de Defensa d’un país com Àustria hagi alarmat la població difonent les conclusions d’un informe que especula sobre una possible apagada elèctrica a gran escala i durant un temps indefinit, tot avisant els ciutadans que s’aprovisionin per si els pitjors auguris es fan realitat. També és interessant escoltar comentaris sobre com a la Catalunya Central hi ha gent que per si les mosques està començant a comprar certs productes o bombones de butà. És un altre episodi en què els periodistes ens hem de plantejar quina és la nostra funció i com fer arribar informació fidedigna als ciutadans. Realment és possible una apagada a escala europea? Quines en serien les causes? En quin estat es troben les infraestructures que ens fan arribar la llum a la llar? Alguns diaris ja han elaborat informacions sobre el tema i indiquen que a l’Estat espanyol és poc probable, però com pot la informació elaborada amb criteri combatre l’alarmisme? En tot cas, no hauríem de perdre de vista que al febrer a Texas (EUA) hi va haver una gran apagada que va afectar 4,5 milions de llars. Es va produir arran d’una baixada molt dràstica de les temperatures que van arribar a mínimes que mai no havien vist. Es van congelar les línies de gas, i com que Texas és un estat que no està connectat a les dues grans xarxes elèctriques dels Estats Units, per evitar el control federal i no regular el sector es va produir la catàstrofe quan la demanda d’electricitat estava pels núvols. Un altre fenomen que em crida l’atenció és que tothom espera amb nerviosisme un cataclisme. Abans de la pandèmia, i potser de la crisi econòmica, ja hi havia la sensació que el nostre sistema de viure ha tocat sostre i que un gran cataclisme ho canviarà tot. Ja sigui el canvi climàtic, una gran pandèmia o una gran apagada elèctrica. Estic convençut que un dels trets que defineix els ciutadans d’avui dia, com a mínim del món occidental, és la por d’una espècie d’apocalipsi. I des de fa anys veiem pel·lícules de zombies i que tenen com a fil conductor el renéixer de la societat. Les amenaces que ens envolten potser hi són, però la forma de reaccionar i de combatre-les és totalment cultural.