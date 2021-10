El fragment de l’evangeli de Marc (Mc 12, 28b-34) que es llegeix a missa aquest diumenge planteja dues qüestions actualment candents en la nostra societat: un possible canvi de règim i l’aversió de molts conciutadans a tot el referent a la religió.

Als qui els mareja la pudor de ciri els seria útil la reflexió sobre el sentit de fons que adquireix el terme «estimar» en la boca de Jesús. Ell mai no el fa servir amb aire superficial ni frívol. No l’usa mai per indicar sensacions o sentimentalismes. Sempre el presenta com a expressió de compromís personal de vinculació fonda amb qui n’és objecte, especialment el proïsme més necessitat. I és que, de fet, l’amor és l’aliment indispensable de la humanització de les persones i, per tant, de les societats. Sense amor, no hi ha creixement. Ni personal ni social.

L’amor, doncs, en boca de Jesús és l’element bàsic de la transformació personal i social que ell anomena Regne de Déu. No estaria malament llegir l’Evangeli des d’aquesta perspectiva. Sobretot aquells que pretenen seriosament construir un món més solidari, igualitari. Al capdavall, els tres components bàsics del Regne de Déu, tal com el planteja l’Evangeli, son la justicia, la pau i la llibertat. Quins són els fruits de l’amor autèntic sinó aquests?

No és estrany, doncs, que tants i tants cristians s’hagin compromès al llarg de la història en la transformació del món, per amor al Regne predicat per Jesús. Tants i tants cristians que, fins i tot, per amor al Regne no han dubtat a plantar cara als qui han confós el Regne amb poder i domini de les consciències, deixant en evidència aquells qui escampen la confusió entre pau i cel de les oques.

D’ací que una reflexió seriosa sobre el contingut del Regne evangèlic fonamentat en l’amor sigui, possiblement, l’eina més decisiva que tenen els creients per contribuir amb eficàcia en els canvis necessaris en la societat per tal que tothom hi trobi allò que necessita per créixer.

La proposta evangèlica d’aquest diumenge presenta aquest aire de transformació en la relació entre el primer i el segon manament: estimar Déu i estimar els altres. El primer seria el resum de l’Antic Testament representat pel mestre de la Llei que interpel·la Jesús demanant-li quin és el manament més important; i el segon seria la conseqüèncca necessària del primer en la transformació del món proposada per Jesús amb l’expressió «Regne de Déu». En aquest diàleg es produeix una conciliació entre l’Antic i el Nou Testament subratllant allò que uneix un i altre més que allò que els separa i presentant la primacia de l’amor per sobre de tota pràctica religiosa, establint-lo com a veritable religió interior. Un autèntic canvi de règim.