Històricament i fins ara, en aquest diari les cròniques de successos s’han anomenat «Fet divers». Sabut és que són les pàgines on s’informa de delictes greus, robatoris, atacs a persones, accidents i un calaix de sastre de dolosos succeïts al nostre entorn proper. Acostumaven a ser fets aliens a les nostres vides. Quasi sempre els passaven als «altres», rarament eren una vivència pròpia. Amb les darreres estadístiques disponibles, a part dels directament damnificats, afecten més a tots, més enllà de la condició social de la víctima, poble de residència o fins i tot del color de la pell. I les pàgines dedicades a aquestes matèries en clau local encabeixen ara fets més cruels i un nou nom digital: «Cas Obert».

La meva teoria central és que en indrets amb poblacions petites o ciutats menors com les nostres, els delictes han crescut i són més fotuts per a les víctimes. Més i pitjors. Ha estat reconegut aquesta setmana pel mateix batlle manresà. La inseguretat i els incidents violents han augmentat alarmantment. Entre declaracions com les seves i diagnòstics d’altres polítics variats, es van colant cada dia notícies més pròpies d’El Caso. Abunden les batudes policials contra les bandes veritablement perilloses dedicades a robatoris, al cultiu d’estupefaents i a baralles a sang entre ells. Els intervenen piles de marihuana mentre es produeixen homicidis (o intents). Tot més propi de «gangs» de barris durs de gran ciutat en lloc de viles com Navarcles.

L’alcalde Aloy ha obert una línia força polèmica quan ha dit que molts dels delictes són obra de persones «expulsades de Barcelona». És un fet controvertit (i cert) que pot generar urticària mental. Igual que en converses de bar (i més enllà) quan s’afirma sense rigor ni valoracions sociològiques que la majoria dels delictes són obra de magrebins, sud-americans o ciutadans de països de l’Est.

Una combinació diabòlica de factors ha fet marxar de Barcelona gent de tota mena. Sigui per la gentrificació, la carestia de la vida allà o la desaparició de turistes que ha fet perdre la feina als lladres persistents són alguns dels motius de la presència de persones potencialment canelles. Alguns són «professionals» i altres sobrevinguts per necessitat o desesperació. Tot plegat ha trencat una bombolla, real o fictícia, que ens feia sentir més segurs al carrer Carrió manresà que al Paral·lel barceloní.

No obstant, en l’anunci del batlle demanant ajuda no pot al·legar ni sorpresa ni ignorància. No és un fet sobrevingut. De fet, en la visita oficial realitzada pel seu flamant col·lega de Berga, Ivan Sànchez, ho deurien constatar en l’apartat de seguretat de la seva llista de temes. Des de fa molt temps saben que reben a les seves ciutats onades d’empadronaments de ciutadans metropolitans, individuals o famílies senceres, els quals després del tràmit municipal acudeixen als serveis socials respectius a demanar ajudes. És injust carregar les tintes en aquestes persones, però la llavor dels conflictes actuals creix en aquests àmbits.