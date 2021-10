Els Mossos i la Policia Local perpetuaran l’operació Tremall a Manresa, potenciaran el patrullatge mixt a la ciutat i, durant el 2022, es crearà una comissaria de proximitat de la policia catalana al centre de la ciutat. El conseller Joan Ignasi Elena va ser ahir a Manresa per explicar aquestes mesures que se sumen a les que dilluns passat va anunciar l’Ajuntament de la ciutat. Les unes i les altres estan encaminades a retornar la ciutat als nivells (baixos) de delinqüència i de seguretat d’anys anteriors. És la reacció de l’administració davant un increment de les accions violentes, que fa temps que es coïa i que ha tingut una expressió preocupant des del setembre fins ara. És una reacció que, en molts casos, caldria tenir com a actitud. És evident que calia més presència de la policia al carrer, que per ella mateixa ja és dissuasiva. És el que demanen diferents col·lectius des de fa temps, perquè tot el que es fa ara són mesures adoptades abans dels increments de plantilla adoptats. En general, és millor avançar-se al problema, actuar preventivament, i, si no s’hi és a temps, actuar amb la màxima rapidesa, quan el conflicte encara és petit .