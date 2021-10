L’horitzó de projectes de creixement i especialització que la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) té al davant ha propiciat, en els darrers temps, una reflexió interna sobre el que fem i el que volem i podem arribar a fer, sobre el que som i el que ens defineix com a institució. Tenim clara la nostra missió com a universitat i també el nostre compromís amb la ciutat i la seva gent. De fet, l’una va estretament lligada a l’altre. Al costat d’aquest encàrrec profundament arrelat al territori, identifiquem, també, un tarannà propi que ens ha permès ser on som i ser el que som: sumar. I és que la capacitat de teixir aliances és, segurament, la qualitat que millor descriu la nostra manera de fer, de ser a la ciutat, de formar part del sistema universitari del país.

A la FUB-UManresa, sumem des de la generositat. Posem el focus en els objectius i no escatimem implicació, recursos, temps ni energies a l’hora de perseguir-los. Sumem en diferents fronts: per una universitat de qualitat, pel benestar de les persones, per la competitivitat del teixit econòmic del territori, per la innovació en salut i en educació, pel desenvolupament de la ciutat. Sumem, també, des de l’ambició, conscients que, sovint, és l’única manera d’aconseguir fites inabastables des de l’individualisme. Col·laborar amb altres ens permet desenvolupar al màxim el nostre potencial i arribar molt més lluny.

Si la FUB-UManresa és el que és avui és perquè ha estat capaç de compartir projectes molt diversos amb un munt d’institucions. En cada un, hem après i hem crescut. En cada col·laboració, hem posat les bases de relacions duradores i profitoses per a tothom. I continuem fent-ho. Per a nosaltres, cada nova relació obre diferents horitzons d’oportunitats per explorar. Internament, és una font d’aprenentatges, d’incorporació de noves idees i de motivació per al canvi; externament, és una manera d’ampliar l’abast de la nostra activitat, d’incrementar el nostre prestigi.

Amb el convenciment que aquesta actitud oberta a la cooperació és la clau de ser el que som, hem convertit aquesta idea en l’eix d’una campanya de comunicació institucional. El seu objectiu és explicar el compromís de la FUB-UManresa amb la ciutat. És un compromís que no es basa només en les coses que fem sinó sobretot en com ho fem i amb qui ho fem. La nostra actitud col·laboradora ens ajuda a arribar a més persones, a incidir en més àmbits, a ser més útils a la ciutat, al país.

En el desenvolupament d’aquesta campanya, hem comptat amb institucions que treballen per la ciutat des d’àmbits molt diversos: Althaia, AMPANS, Avinent, ICL, Joviat, el Parc de la Séquia, Sant Andreu Salut i la mateixa Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Sense el treball colze amb colze que compartim amb tots ells des de fa anys, no haurien vist la llum iniciatives com el MAP+ (el hub d’innovació i tecnologia en Medicina i Atenció Personalitzada); ni el PECT Bagess (projecte d’especialització i competitivitat territorial de la comarca). Tampoc algunes de les propostes impulsades pel Lab 0_6; ni alguns dels nostres CFGS del Campus Professional UManresa. No podríem parlar del futur Institut de Recerca i Innovació en Salut de la Catalunya Central; ni dels estudis de Medicina que s’imparteixen a la ciutat; ni del programa UniversiMés; ni del Premi Séquia; entre altres.

Amb tot, des de l’honestedat, hem de dir que sumem perquè trobem interlocutors a l’altre cantó disposats a fer-ho amb nosaltres. Ens sentim afortunats de treballar en un entorn amb persones i institucions que també practiquen la cooperació com a virtut. La campanya Sumem vol ser una carta de presentació de la nostra institució a la ciutat, un agraïment a les institucions que comparteixen amb nosaltres l’actitud col·laborativa i una invitació a tothom a practicar-la.