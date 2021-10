Un estudi del Consell Comarcal del Bages ha alertat que només el 35% del sòl industrial vacant als polígons d’activitat econòmica de la comarca es podria ocupar de manera immediata. És a dir, el Bages no està preparat per a l’arribada sobtada d’empreses que vulguin instal·lar-s’hi. El mateix estudi posa de manifest que només el 55% dels polígons disposa d’un planejament urbanístic que ja estigui aprovat de manera definitiva, i també que el 37% en té pendent d’iniciar la tramitació. És obvi que cal agilitzar aquestes qüestions administratives per fer més llaminer el sòl industrial bagenc per atraure-hi nous actors que aportin riquesa i llocs de treball. Cal una figura de planejament, diu l’informe, per poder-hi establir un model de desenvolupament industrial a escala comarcal. Sí, certament: cal. La pregunta és per què a hores d’ara el segle XXI encara no existeix aquest planejament global per a la comarca que permeti situar-la en posició de competir amb la primera corona metropolitana. Es va tard, però encara s’hi és a temps. Cal posar-s’hi.