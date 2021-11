En realitat, la sentència del tribunal Constitucional belga, arran del cas Valtonyc, que declara nul·la la llei de lesa majestat per considerar-la contrària a la llibertat d’expressió, tindrà pocs afectes concrets perquè aquesta és una llei antiga (1847) que ja pràcticament no s’aplicava. De fet, a les monarquies del centre i nord d’Europa fa molt temps que ningú va a la presó per haver escarnit o insultat al rei o la reina. Això ja només passa al Marroc, al Golf Pèrsic, a Tailàndia i a Espanya.

La importància de la sentència, per tant, no són tant les seves conseqüències directes sinó la demostració que en un país democràtic els valors democràtics prevalen per damunt de les inèrcies històriques i del redactat estricte de la llei, i que quan hi ha una contradicció entre lletra i música, es canvia o reinterpreta la lletra i llestos! És el mateix que va passar al Canadà amb la famosa sentència del Tribunal Suprem de 1998, en la qual admetia que la Constitució no preveia la secessió del Quebec però que si aquesta era la voluntat majoritària de la seva població i si els drets de la minoria contrària estaven garantits, per principi democràtic s’havia de trobar la forma de fer-la possible i que el primer pas havia de ser la convocatòria d’un referèndum.

No fa tant, fins i tot el PSC defensava públicament aquesta lògica. Si en un territori la majoria expressa de forma clara i continuada la seva voluntat de deixar de formar part d’un determinat estat, mantenir la unió a la força és antidemocràtic. Pur sentit comú. L’alta judicatura i el main stream polític i mediàtic amb seu a Madrid, en canvi, defensen que el redactat estricte o, encara pitjor, una determinada interpretació d’aquest redactat estan per damunt del sentit profund de qualsevol construcció jurídica que es pretengui democràtica. És una visió petrificada i il·liberal de l’estat de dret en la qual la democràcia i els drets civils i polítics estan subordinats a l’ordenament legal i no al revés. Per això es resisteixen a canviar la Constitució fins i tot per igualar els drets de successió a la corona d’homes i dones o per substituir el terme disminuïts per referir-se a les persones amb discapacitat.

Aquesta obcecació és especialment greu si recordem que l’actual Constitució espanyola i el referèndum que la va aprovar, és a dir el text i el moment fundacionals de l’actual sistema polític, tenen els peus de fang des del punt de vista de la legitimitat democràtica perquè van néixer i tenir lloc amb l’aparell coercitiu (militars, jutges i policia) del feixisme intacte i sota el xantatge explícit del retorn a la dictadura. L’altre dia mateix, un escriptor català, espanyol i espanyolista (tres conceptes perfectament legítims i compatibles) afirmava que amb el fracàs del cop d’estat del 23 de febrer de 1981 es posava fi definitiva a la guerra civil, és a dir al predomini del poder militar sobre el civil. Sense adonar-se’n s’estava carregant la legitimitat del referèndum i el règim de 1978.