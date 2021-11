Com va dir un savi, cal emprar tothora el mot escaient per tal que la nostra parla esdevingui acurada. En l’article de diumenge sobre el canvi d’hora confessava que havia descartat la temptació antinormativa d’escriure «tonteria» al títol, però com que «ximpleria» no em sonava igual, vaig tirar pel dret amb «La cosa del rellotge» (reposada Santa Mandra, no abandonis els teus devots). El sempre atent Joan Vilamala va reaccionar via Twitter per proposar-me uns quants sinònims de «ximpleria»: «bajanada, fotesa, collonada, carallotada...» S’hi va afegir Joan Closa: «rucada, bestiesa, niciesa, atzagaiada, animalada...» I és que, d’acord amb Vilamala, «de riquesa lèxica en tenim per donar i per vendre i el que cal és fer-ne ús». De tots els suggeriments, el que suma millor els conceptes de bajanada i niciesa que es combinen en el canvi d’hora potser és «collonada», però no l’acabo de veure coronant la façana posterior de Regió7. Tal reflexió va merèixer d’en Vilamala el comentari «tot depèn», i del veí de columna Salvador Redó el de «no et pensis» (ho provo, perquè pensar és migranyós). Aquest diguem-ne debat filològic d’estar per casa mostra un necessari interès qualitatiu per la llengua enmig de la preocupació quantitativa ha reviscolat per algunes enquestes i pel debat sobre les quotes en la llei de l’audiovisual. A mesura que l’horitzó de la república fa com fan tots els horitzons (sempre presents, mai abastats), les assignatures que es volien aprovar de cop amb l’Estat propi s’han de reformular en un escenari molt diferent, i no és senzill. Per defensar la llengua ni el cofoisme ni el pessimisme ontològic serveixen de gaire, i em pregunto si n’hi ha prou amb les (necessàries) crides a l’actitud conseqüent dels convençuts. Mentrestant, Gonçal Vallès proposa la seva alternativa a la catanyòlica «tonteria»: «grimègia». No és al diccionari de l’Institut però se la troba en reculls de modismes locals amb el sentit de «barrila».