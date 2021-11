Tot apunta que ens dirigim a una catàstrofe planetària que no deixarà cap bestiola viva. I ja no ho dic només per la cimera del canvi climàtic, ara que es fa a Glasgow la Conferència Mundial pel Clima. Ho dic perquè la Xina ha alertat la seva població que acumuli menjar de cara a l’hivern perquè el subministrament està fatal, les pluges torrencials -allò del clima- han afectat moltes collites i finalment perquè la covid ho ha acabat d’enredar tot. Si tots els xinesos es posessin d’acord per donar un cop de peu al terra al mateix temps, el món tremolaria, diu que va dir Mao. I sí, tenia part de raó.

L’altre dia, parlant amb un amic, em va preguntar si ja tenia els regals d’aquest Nadal -ja m’enteneu, oi?, els que cada any porten el Melcior, el Gaspar i el Baltasar- i que ell ja els tenia per evitar els problemes de subministrament que hi ha i que es poden agreujar encara més perquè els contenidors, sobretot els que venen de la Xina, i darrerament tot ve de la Xina, no acaben d’arribar.

Al cap de 10 minuts ja m’havia oblidat de la conversa fins que vaig intentar comprar un regal per a una nebodeta acabada d’arribar. Que res. Que no hi havia forma de trobar el que m’havien demanat els pares perquè... efectivament, venia de la Xina i ves a saber on parava. Vaig desistir, però el tema em va començar a preocupar. Vaig decidir anar a prendre un tallat i llegir el diari tranquil·lament. Em va cridar l’atenció l’entrevista a una especialista en recursos i consum que alertava, ras i curt, que ens haurem d’acostumar a no trobar el que busquem a les botigues. Coi, jo m’hi acabava de trobar! Però no, no es referia al regal de la nebodeta, sinó a recursos estratègics. Els mateixos que tenen en stand by les fàbriques de cotxes, de bateries i potser aviat la producció de productes bàsics. Ni el tallat, em vaig poder prendre tranquil. Ves a saber si serà un dels últims.

I encara no us he parlat de l’augment abusiu del preu de l’electricitat i dels problemes perquè arribi el gas, perquè Algèria i el Marroc se les tenen. Passarem un hivern calent de les garrotades que ens arribaran si es compleixen les previsions més pessimistes. Per exemple, la de la dona de Castella-la Manxa que ha començat a comprar a l’engròs, butà, gasoil i menjar. Sense oblidar el paper de vàter, que, com es va veure amb la covid, és el primer que s’acaba a les prestatgeries dels súpers. Per això, la catàstrofe planetària. Ja ho deia la meva iaia: «No sé pas on anirem a parar».