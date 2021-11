L’hostaleria de la Catalunya Central, especialment del Berguedà i del Solsonès, està notant aquests darreres setmanes un increment de les visites de persones interessades a recuperar el contacte amb la natura després del llarg parèntesi forçat per la pandèmia. El turisme de proximitat està resultant beneficiat pel canvi en el comportament del consumidor amb afany d’explorar territori, ja que els atractius més propers estan guanyant pes en els gustos del públic ateses les dificultats encara per viatjar i de cert temor que no marxa (amb una prudència no pas criticable) al contagi pel virus. En aquest sentit, els agents turístics de la Catalunya Central han de saber aprofitar aquesta nova embranzida i han de ser capaços de fidelitzar un públic que, potser, descobreix ara els encants del territori interior. La covid, han dit alguns experts en economia, també pot ser una oportunitat, i després de l’aturada forçada per la pandèmia, el sector, força castigat pel tancament, té al seu davant aquesta oportunitat de guanyar-se una nova clientela. D’arguments, n’hi ha de sobres.