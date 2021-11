No hi ha dubtes: prou agressions masclistes. Prou a la d’Igualada del dia 1 de novembres i a totes les que hi pugui haver a qualsevol lloc. Les nostres dones i homes, les nostres ciutats rebutgen de manera clamorosa aquestes actituds. Ahir, després que dimarts es conegués una acció impròpia de conductes humanes amb una noia de 16 anys com a víctima, a Igualada, hi va haver una gran mobilització ciutadana, organitzada per entitats i col·lectius a diferents poblacions, que es va traduir en concentracions de rebuig. A Igualada, la més majoritària, amb centenars de persones a la plaça de l’Ajuntament i amb els partits sense fissures en una posició unànime. I amb la confiança conjunta que el cercle policial ja està damunt la pista que ha de dur els agents dels Mossos d’Esquadra a practicar les detencions de tots els implicats en els fets. Els partits, els diferents líders, no han volgut parlar de la situació de la seguretat a la capital de l’Anoia, han ajornat el debat, que també serà necessari. Mentre se sap que la noia es recupera favorablement de les greus lesions, els anoiencs només esperen dia i hora de la detenció.