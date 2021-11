Els escriptors Llorenç Capdevila i Matthew Tree van reivindicar l’obra literària i la figura del berguedà Jordi Cussà, en l’Espai Òmnium Manresa, dins del cicle Tocats de Lletra. Ells, com el presentador Jordi Estrada, són els principals defensors de l’obra de Cussà, així com l’editor Jaume Huch, amic d’infància, a qui considera un superdotat. Huch, creador i director de les Edicions L’Albí, va denunciar dues greus anomalies: els editors catalans només han publicat un llibre de poesia SensAles i una obra de teatre sobre els Fets de Fígols de 1932, però en manca per publicar el 95%. A més d’aquesta obra, el seu editor fidel li va publicar 4 novel·les i dos volums de contes. Huch explica que els dos grans referents de Cussà van ser Shakespeare i Beckett, alhora assenyala que el teatre també és cabdal en la seva trajectòria. Afirma que l’excel·lència de l’obra el va salvar: a Cavalls salvatges s’enfronta al seu infern i en fa una obra literària de primer ordre. Des del cap i casal encara no han entès que allò que es fa fora de Barcelona no són subproductes sinó que formen part de la nostra cultura nacional, només així s’explica la poca recepció que se n’ha fet de Cussà i la seva obra. A diferència d’Huch, Capdevila i Tree el van conèixer en la segona vida: hi ha un abans i un després de la seva relació amb l’heroïna. Matthew Tree recorda que el va conèixer l’any 2001 a Berga i des d’aleshores van compartir sopars, presentacions de llibres i converses que l’han fet entusiasmar-se d’una obra que sap com el palmell de la mà. A Tree li va confessar que en l’etapa en què consumia heroïna, tot conduint entre Berga i Barcelona va tenir cinc accidents greus. De l’obra li recorda Apocalipsis de butxaca, fàcil de llegir; Clara i les ombres, el llibre A reveure Espanya, que és molt divertit, Formentera lady i El Primer emperador i la reina Lluna. No li van servir per ser reconegut i era conscient que estava infravalorat. Després de mort, se n’ha parlat més. Només Tree, Capdevila, Jordi Puntas, Jordi Estrada i algun altre van valorar la seva obra en vida. Per Tree tenia un gran domini de la llengua catalana, era cortès i honest. Llorenç Capdevila explica que es van conèixer el dia que presentaven una novel·la a Columna, en un premi que va guanyar Capdevila. Però, honestament considera que «al jurat li va agradar més la meva, quan la seva era molt millor.» Quan va llegir La serp (2001) de Cussà es va adonar que era un espectacle literari i que es tractava d’una novel·la impressionant. Tot seguit va devorar Cavalls salvatges, el més emblemàtic, i li va presentar a Manresa, Contes d’onada i de tornada, possiblement el seu millor llibre. Cussà era conscient que el que estava fent era important, tot i que la seva obra no era prou valorada. «Vam coincidir en moltes presentacions, em va passar originals, sabia que el 2009 guanyaria el premi El lector de l’Odissea, de Vilafranca, amb El noi de Sarajevo». Capdevila li valora l’ús de la llengua, la capacitat per explicar coses, l’amplitud temàtica, la capacitat poètica i un estil propi. Diu que jugava amb la història i sense documentar-se massa, no traïa l’època en què s’ambientava. Darrera la prosa de Cussà hi ha la veritat de la naturalesa humana, amb capacitat per donar veu als personatges femenins. Queda un darrer llibre inèdit per publicar: Les muses.