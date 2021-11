La Seu de Manresa és un dels grans temples del gòtic català i un patrimoni de primer nivell nacional. Dècades de deixadesa la van posar en un estat molt delicat del qual s’ha anat recuperant lentament gràcies a una inversió modesta però sostinguda de l’Ajuntament de Manresa, el bisbat com a propietari, la Diputació i la Generalitat. En total, el que aporten tots junts permet invertir uns 250.000 euros l’any. L’Estat hi va fer una petita aportació vint anys enrere, i se’n va oblidar. A la catedral de Vic, un temple també important però no substancialment més valuós que el de Manresa, s’acaba de completar una inversió ministerial de dos milions. A banda, n’hi ha una de dos milions més, només per a les pintures interiors de Josep Maria Sert. La diferència és que el temple de Vic té categoria de catedral, cosa que li confereix un valor jurídic i eclesiàstic, però no aporta res a la seva importància artística, cultural o patrimonial. El greuge és el mateix si es veu què està invertint l’estat en altres catedrals que no són monuments de talla mundial. I la Generalitat no fa absolutament res per compensar-ho. O ministeri, o misèria.