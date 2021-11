Fa cinquanta anys antifranquistes de tot el ventall ideològic, de totes les posicions socials i dels més diversos espais d’activitat, es van posar d’acord per crear un organisme unitari que empenyés el combat per la democràcia i el fes arribar a totes les capes de la població. Parlo de l’Assemblea de Catalunya, fundada a Barcelona el 7 de novembre de 1971. Per aquest motiu demà dissabte se celebra a Manresa un acte públic amb uns caps de cartell que per a moltes persones són de veritable luxe: Pere Portabella i Magda Oranich.

La convocatòria, a les dotze del migdia a la sala de la Plana de l’Om, servirà també per commemorar el cinquantenari de l’Assemblea Democràtica del Bages, amb intervenció de Josep Camprubí, Ramon Majó, Ignasi Perramon i l’historiador Oriol Lujan, autor d’un documentat llibre sobre l’organització comarcal que, per cert, es va avançar mig any a la catalana.

A l’Assemblea de Catalunya (naturalment clandestina, i perseguida per la policia franquista) hi havia liberals, demòcrates cristians, socialistes i comunistes, col·legis professionals i sindicats il·legals, regionalistes i independentistes, grups d’estudiosos i entitats culturals, gent amb molta càrrega política i gent simplement catalanista, units entorn un programa comú que passava per la recuperació de les llibertats democràtiques, l’amnistia dels presos i represaliats polítics, el restabliment de l’Estatut d’Autonomia i la coordinació amb les forces democràtiques espanyoles. Que cadascú jutgi el grau d’assoliment dels objectius que configuraven els «quatre punts de l’Assemblea».

No sé si els oradors, demà, faran gaires referències al moment present de la política catalana, però no deixa de tenir el seu interès recordar la voluntat unitària, ferma i convençuda, de fa mig segle, avui que si alguna cosa destaca és justament l’absència d’unitat entre els hereus d’aquell extens ventall ideològic, separats per les grans opcions sobre al futur de Catalunya, i barallats a dins de cadascuna d’aquestes opcions.