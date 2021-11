L’Ajuntament de Manresa aprovarà al proper ple, amb els vots assegurats del govern d’ERC i JxManresa, l’adquisició a Immocaixa de la Fàbrica Nova i els terrenys de l’entorn immediat, per un valor de 12,3 milions d’euros i amb la intenció de crear-hi un nou campus universitari de la UPC, que és el soci de l’Ajuntament en l’operació. Es tracta d’una de les notícies més importants que ha generat el consistori en anys i de la inversió més important en molt temps. Permet desencallar un monstre atrapat al mig de la ciutat i generar un horitzó de transformació urbanística i social, alhora que alliberarà un tap urbanístic entre tres barris. Certament, cal advertir que, per a una ciutat tan extremadament necessitada de manteniment bàsic dels carrers i de recursos per atendre necessitats socials, la possibilitat d’un endeutament que ofegui les possibilitats del govern és un risc que cal conjurar i al qual cal estar molt atent. Tanmateix, la capacitat que el projecte pot tenir per transformar aquell sector i renovar la part més degradada de la ciutat, que és just al costat, justifica sobradament el risc. Manresa juga fort a la Fàbrica Nova. Paga la pena.