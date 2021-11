L’any passat, l’alzheimer que pateix la meva mare es va agreujar fins el punt d’haver de prendre la trista decisió d’ingressar-la en una residència. Les famílies que han passat per aquell tràngol saben que, després del dolor que suposa prendre aquella determinació, els queda encara el complicat procés de trobar-li una plaça. Nosaltres vam pensar que havíem estat de sort perquè ens havia tocat un lloc proper i, en aparença, prou idoni, la Residència Mont-Martí de Puig-Reig. L’experiència m’ha demostrat que estàvem ben equivocats.

Durant els mesos que la meva mare hi ha estat ingressada, el cúmul d’incidències que hem patit donarien per escriure deu cartes com aquesta. Al final, però, tot aquell llistat de greuges es podria resumir en una falta de sensibilitat absoluta per part de la direcció envers les persones ingressades i les seves famílies. Una gestió marcada per la descoordinació, la desinformació i la manca d’atencions just en un lloc i en unes circumstàncies on totes aquestes coses es troben més a faltar. També he de dir en honor a la veritat, i perquè crec que és de justícia, que no totes les persones que hi treballen estan marcades per aquell patró i em faltarien paraules d’elogi per a alguna, però això, dissortadament, no ha sigut suficient per poder-hi seguir deixant la meva mare amb la confiança de saber que ella estaria ben atesa i nosaltres també.

Traslladada recentment a la Residència de l’Hospital de Sant Andreu de Manresa, la sensacions que tinc són totalment diferents. Penso que finalment, i així ho espero, tant ella com nosaltres haurem trobat aquell lloc ideal que buscàvem des del primer dia. Si aquesta carta servís per alertar a una altra família sobre el que es poden trobar a la Residència Mont-Martí, em sentiria del tot satisfeta d’haver-la escrit.