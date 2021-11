Mori la «nova normalitat» i que visquin els «nivells prepandèmia». D’ençà de l’aparició de la covid-19 ens hem tornat especialistes en la creació de nous conceptes. Fa ja uns mesos la «nova normalitat» semblava que havia vingut per quedar-se. Des de fa unes setmanes, però, l’ha substituït el concepte de «nivells prepandèmia» que, en definitiva, ve a dir el què fèiem el 2019.

Ho hem sentit molt aquests dies passats. Durant el pont de Tots Sants referit als desplaçaments en cotxe, amb el retorn de les operacions sortides i tornades que col·lapsen vies de comunicació amb la C-16 al capdavant, però també vinculat a places de vols en avions, ocupació turística, construcció o la compravenda d’habitatges, en algunes àrees.

La bona notícia és que sembla que la cultura comença a respirar, a jutjar pels bons resultats de les activitats programades a la comarca els últims dies. Per posar un exemple proper, els actes celebrats sota el paraigua de la Trilogia de la Mort, organitzats per l’ajuntament de Berga, van fer ple cada dia i, fa uns dies, la tarda de música i ballets típics del Berguedà va comptar amb una bona assistència. Aquest cap de setmana torna a ser una bona oportunitat per reforçar aquesta línia ascendent de la cultura berguedana. Les IX Jornades de les Colònies Industrials, la Fira del Llibre antic i de Col·lecció i la I Diada Castellera Xavi Batriu Sibila a Berga són, només, algunes de les possibilitats. Rondant pel Twitter aquests últims dies ja hi ha moltes veus que demanen incorporar La Patum 2022 a l’agenda cultural del Berguedà.

Però darrera aquesta idea de «nivell prepandèmia» s’hi amaga una reflexió més profunda. Durant el confinament i mesos posteriors, probablement fruit de la por col·lectiva, es va estendre la idea de que ara sí que havíem après la lliçó. Que havíem de donar importància a coses que, fins el moment, havíem deixat en segon o tercer terme. Que la sostenibilitat i el benestar personal i emocional serien pals de paller d’una nova societat postpandèmia. I «només» 20 mesos després, ens adonem que no. Que la bona notícia és tornar als «nivells prepandèmia» i que el 2019 és la vara de mesurar que ens dirà si anem bé o malament. Costarà molt canviar res si el punt de referència és, en molts casos i des del meu punt de vista, l’erroni.

La setmana passada era Tots Sants. Ara ja mengem torrons, que duraran fins el gener. Després de reis, la coneguda «cuesta de enero» i uix, Setmana Santa, quan començarà el compte enrere per Corpus, Sant Joan i res, ja s’escurça el dia i que arribin els bolets, les castanyes i els panellets de nou.

Potser els nivells prepandemia ens portaran a tornar a viure massa de pressa. A patir per si la crisi de subministraments no ens permetrà firar-nos pel Black Friday. És evident que, en molts aspectes, necessitem recuperar l’activitat perduda. Però tinguem memòria per saber conservar aquelles coses bones que la maleïda pandèmia ens hagi pogut ensenyar.