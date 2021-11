Hipòtesi 1: la notícia d’una previsible apagada del subministrament elèctric s’ha escampat com una amenaça real a velocitat increïble. En parlen joves, adults, gent entenimentada i també els arrauxats. Ja hi ha acaparament de productes susceptibles de ser necessaris per a la supervivència si arriba a produir-se la gran apagada, i ara s’hi afegeixen els qui pateixen per comprar els regals i les menges de Nadal, no-fos-cas-que-ves-a-saber. Qui en treu profit de l’alarma social que creix imparable? Alhora: si hi ha possibilitats que la crisi energètica, l’increment dels preus de les matèries primeres, el retard de subministrament de components electrònics col·lapsin l’economia mundial i ens arrosseguin a una nova crisi, què fem? Ens refiem que els governants actuaran amb criteri? Que controlaran que els bancs aportin el necessari per ajudar a superar el tràngol, o deixaran que tornin a fer calaix? S’aprofundirà encara més la bretxa de les desigualtats socials? Quin paper jugaran els mitjans de comunicació? Qui liderarà la revolta social que acabarà amb el sistema fallit i n’engegarà un de nou?

Hipòtesi 2: Escaldats amb les conseqüències de la pandèmia, cal esperar que els governants elaboraran les lleis que permetran afrontar una nova catàstrofe sense improvisacions. Que hi haurà els ajuts necessaris perquè l’economia no s’enfonsi. Que es legislarà tenint en compte els drets fonamentals, i els límits de la llibertat individual i les responsabilitats col·lectives, etc.

Hipòtesi 3: la cúpula del poder judicial s’encarregarà de sentenciar a favor o en contra de qualsevol de les hipòtesis exposades, segons els dicti el seu criteri ideològic, més que no pas el coneixement que tinguin sobre la matèria sentenciada. L’afirmació ve avalada per la contundència amb què han pres decisions sobre mesures sanitàries, funcionament de les institucions democràtiques o valoracions de delictes en funció de la ideologia dels encausats. Els membres de la cúpula judicial, autoproclamats com a infal·libles, convençuts que el seu poder obliga la submissió de la societat (i no pas estar al seu servei), casta intocable, insubmisa a la Justícia europea, només supediten les seves decisions a la ideologia política que li ha donat tant de poder com exerceix. La penúltima demostració ha estat la sentència contra l’estat d’alarma decretat pel govern socialcomunista i aliats terroristes, quan la covid va capgirar el món. Són conscients de la magnitud del descrèdit que comporta la seva sentència?

Hipòtesi 4 (inútil): què hauria sentenciat la cúpula judicial si el Govern hagués estat de la dreta ultraextrema nacionalista espanyola?