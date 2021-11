Quan el meu pare va afirmar engrescat, tot assenyalant el televisor on estaven retransmetent en directe un partit de futbol femení del FC Barcelona, que actualment aquest equip és el que l’està fent gaudir de debò del seu estimat Barça, no vaig poder evitar un petit moviment cap amunt de les comissures dels llavis. Si hagués pogut, també hauria aixecat una cella, però no en sé. Com ha canviat el conte, vaig pensar! Tot va començar quan la meva neboda va decidir jugar a futbol a l’escola com a activitat extraescolar, atiada per un pare que també és futboler, i, de cop i volta, els partits del cap de setmana ja no els van protagonitzar els Èrics, Carles, Andreus i Joans, sinó les Júlies, Annes, Carlotes i Sandres. A les grades hi havia els mateixos malalts del futbol, entre els quals uns quants entrenadors frustrats saberuts i algun altre energumen –com sempre– teoritzant sobre el que veien damunt la gespa, amb la diferència que, al camp, no hi havia nens ni nois sinó nenes i noies, i un prejudici que durant anys va arribar a les meves oïdes en forma de dard enverinat segons el qual el futbol era un esport d’homes es va anar difuminant i ja gairebé és un anacronisme, com dir que les dones amb el cabell curt són menys femenines, que és impossible que una dona condueixi un camió i que, a casa, les nenes han de parar taula i els nens, com a màxim, mirar-s’ho. Perquè, per sort, les mentides repetides com veritats inamovibles són com globus. Només amb el lleu contacte d’una agulla peten.

Hi ha qui no es cansa de dir que aquest és el segle de les dones. Jo també ho pensava, ho deia i ho crec, però, després d’escoltar la frase del meu pare, vaig considerar que agafar-se a aquesta màxima és com afirmar que és el segle de les persones que van vestides de color blau. En tot cas, és el segle de les dones futbolistes i també de les que practiquen aquest esport i senten passió pel color rosa i de les que el detesten i són ballarines i quan es treuen les malles es posen una samarreta negra de Black Sabbath i miren partits de rugbi tot fent una cervesa. I és el segle de les persones no binàries. I el dels homes. Dels que gaudeixen mirant partits de futbol femení i combats de boxa, o cap de les dues coses, i dels que compren cortines per al menjador i ploren veient Memòries d’Àfrica. El segle dels que condemnen tragèdies com l’agressió a Igualada i planten cara a qualsevol que ho minimitzi o que busqui repartir la culpa. La resta, els que no fan com ells, aquests sí que han quedat desfasats. No és el seu segle. Ni aquest ni cap.