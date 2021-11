Qui fa uns quants anys hagués escoltat a Manresa «dijous no podem quedar perquè vaig a l’òpera» hauria pensat que el seu interlocutor tenia una entrada per al Liceu. Però d’un temps ençà la frase pot voler dir, com aquesta mateixa setmana, «vaig al Passeig perquè al teatre Kursaal els d’Òpera Catalunya hi fan Il barbiere di Siviglia» (amb abonament, 30 euros; platea del Liceu, de cinc a nou vegades més, desplaçament a banda). Així ha canviat Manresa en unes dècades. I ara, passada la digestió de la crisi financera del 2008 i la pròrroga de la covid, promet canviar encara més. La compra per l’Ajuntament de la Fàbrica Nova, el gran edifici industrial construït fa cent anys al Remei, és una d’aquelles notícies que no mostrarà la seva rellevància fins d’aquí a uns anys –com va passar amb les compres del ja esmentat Kursaal, o del Casino– si les coses es fan ben fetes i se’n treu tot el profit possible. L’acord amb la UPC per dedicar-lo a usos universitaris vinculats a la tecnologia sembla una aposta encertada pel coneixement com a motor de construcció de la ciutat futura, alhora que dota el complex d’una projecció de ciutat i no només de veïnatge. En aquest punt cal recordar que tant l’Escola Universitària Politècnica com la FUB estan donant usos formatius al recinte de l’Escorxador de la plaça Bages, dues dècades anterior a la Fàbrica Nova, i que el Conservatori de Música és instal·lat en una altra antiga fàbrica tèxtil, la Balcells, datada de finals del segle XIX. Els canvis econòmics o la necessitat de modernitzar instal·lacions sempre han motivat que es buidessin edificacions productives emplaçades dins dels nuclis urbans, i l’habitual és el seu enderroc i substitució, però és bo que les més interessants tinguin un destí que nodreixi de nova vida el seu entorn alhora que se’n preserva el valor patrimonial. Anotem finalment que la compra ha estat gestionada amb una notable discreció; en temps de cridòries, és un fet remarcable.