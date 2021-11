Kyrie Irving és un basquetbolista meravellós i un personatge singular que no només creu que la terra és plana sinó que odia el Nadal i no celebra Acció de Gràcies en memòria de l’ascendència sioux de la seva mare. El darrer episodi que el fa un dels protagonistes indiscutibles de l’arrencada de la temporada a l’NBA és la negativa a vacunar-se, una decisió que a la ciutat de Nova York, d’on és l’equip on juga, els Brooklyn Nets, comporta que no pugui accedir als pavellons ni entrenar-se ni jugar amb els seus companys. Tres setmanes després de l’inici del campionat, Irving es manté ferm en la seva decisió.

A banda de l’anècdota, la posició del jugador planteja un escenari de futur que es podria traslladar a molts altres indrets del món. Als Estats Units, molts policies i bombers han renunciat a les seves feines per l’obligatorietat de la vacuna. Allí, i en molts llocs del planeta, els qui s’han punxat el braç són majoria, però les xifres de persones que, pel motiu que sigui, prefereixen no immunitzar-se també són altes.

Si arriba un dia que, per practicar l’esport de competició, a casa nostra s’imposa també l’obligatorietat de presentar el certificat de vacunació, talment com ja passa per accedir a alguns esdeveniments amb públic, qui ens pot garantir que s’estaran respectant els drets fonamentals? És un tema gens fàcil de dilucidar, en el qual hi ha posicions molt enfrontades. Perquè una cosa és creure que és necessari vacunar-se i una de molt diferent segregar els qui prefereixen no fer-ho. Un servidor de vostès, infectat, curat i vacunat, admet que no ho té gens clar.