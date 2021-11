Manresa, seguint una línia general al país abonada per una millora tecnològica, ha substituït centenars de punts de llum groga per punts de llum blanca molt més clara durant els darrers mesos. Ha estat un gran avenç. Però alguns canvis han aconseguit, també, remarcar els problemes preexistents. Un cas és l’antic carrer Alfons XII, ara passeig de la República. En temps del govern tripartit, l’Ajuntament de Manresa va decidir que la nova urbanització tindria uns punts de llum que creaven un paisatge tenebrós, un clarobscur tètric incomprensiblement absurd. No era un problema d’herències o obsolescències tècniques: era una decisió presa de bell nou i amb totes les dades a la mà. Els serveis tècnics municipals ho van defensar a capa i espasa davant les crítiques veïnals, en la línia irreductible del departament d’urbanisme manresà. Ara, el canvi a mig carrer crea un contrast tan espectacular que la il·luminació antiga, present al tram sud, resulta indefensable. Es fa urgent completar l’operació, tret que es vulgui continuar avergonyint cada dia, quan es pon el sol, els autors i defensors d’aquell despropòsit.