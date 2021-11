Ja fa anys que patim els efectes del canvi climàtic, tot i que encara hi ha gent que nega l’evidència. Incendis de sisena generació, aiguats que s’emporten cotxes aparcats i mobiliari urbà o temperatures més extremes cada any són alguns dels exemples del fenomen que, tot i molts anys d’advertència i, per què no dir-ho, d’inacció, ja és una realitat i un risc. A casa meva, a Castellnou de Bages, ho reciclem tot i no estar-hi obligats. Ho podem fer millor o pitjor però intentem aportar el nostre granet de sorra a la lluita contra el canvi climàtic, ja que sempre se’ns ha dit que a través de les petites aportacions podríem mitigar els efectes d’aquest fenomen. No els falta raó, però no és suficient. Les administracions locals, a ritmes diferents, també aposten per integrar una visió ambiental a les seves polítiques com és el cas de Solsona, que engegarà aquest dilluns el servei de recollida porta a porta amb l’objectiu de doblar l’índex de reciclatge al municipi fins a arribar a un 80%. Per altra banda hi ha els líders dels països que actualment estan reunits a Glasgow en el marc de la COP26. Durant uns dies el medi ambient es posa al capdavant de les agendes dels líders polítics però els compromisos que adopten en aquestes cimeres falta veure si s’acaben complint. Tot i això sembla que la cosa va de debò.

Aquests dies, preparant un reportatge que es publicarà properament en aquest diari, el director del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Antoni Trasobares, m’ha apuntat la relació entre la globalització i el canvi climàtic, i la que pot ser la clau per mitigar-lo. I no és altra cosa que el sentit comú. Segur que heu vist a les xarxes algunes imatges de productes que utilitzen plàstic sense sentit. Què et pot fer comprar un plàtan pelat embolicat amb plàstic? I la pela del fruit de què serveix? A mi que m’ho expliquin. També productes del nostre país però que venen d’altres continents. Utilitzar el sentit comú en aquestes situacions podria ser una mesura interessant i efectiva contra el canvi climàtic.

La situació climàtica actual ha demostrat també la necessitat d’apostar per la bioeconomia, un model basat en la producció de recursos biològics per proporcionar béns i serveis de forma sostenible en tots els sectors econòmics. La superfície forestal de Catalunya augmenta exponencialment des de fa anys sense que es faci una bona gestió en bona part dels boscos. En el marc del canvi climàtic és clarament un risc, però cal canviar la visió i aprofitar que som país de boscos per donar-los valor i apostar per la bioeconomia i aplicar així el sentit comú.