Havia anat de festa a celebrar la nit de Halloween a una discoteca. Els seus pares l’havien acompanyada, durant la nit va parlar via whats amb la seva mare. Tot anava bé. La tornada havia de ser amb el primer tren del matí, i diuen que la van veure sortir acompanyada anant cap a l’estació, però ja no hi va arribar i sort d’un camioner que la va veure a terra, al mig d’un polígon, com si fos una mercaderia que ha caigut d’un camió. La va tapar amb una manta i va telefonar els serveis d’emergència i qui sap si això li va salvar la vida. Per a la noia d’Igualada, però, tot ha canviat i ja res no podrà tornar a ser el mateix, perquè aquella matinada un o més homes així ho van voler des de la seva visió de veure’ns a les dones com un objecte de desig, de satisfacció, que senzillament existim per estar a la seva disponibilitat, que no tenim ni criteri ni opinió (en qualsevol cas, a individus així els importen un rave les nostres opinions, sentiments, desitjos). Des de la impunitat de qui es creu superior i destrossa física i psíquicament la noia d’Igualada, una dona més a la llista de l’estadística.

Es calcula que a Catalunya es denuncien 3 abusos sexuals cada dia i que aquests només representen el 8% dels que vertaderament es produeixen. D’altres estadístiques ens diuen que a Europa un 50% de les dones deixa de fer coses per por que li pugui passar quelcom. No poso aquestes dades perquè pretengui «normalitzar» la situació, ben al contrari: el que pretenc és fer veure que vivim en una anormalitat global/mundial i universal. Les violacions i abusos sexuals vers les dones són la norma i no pas l’excepció.

El nom de la noia d’Igualada no és important, ni tampoc què pensa, com vesteix, si estudia o treballa, si té germanes i germans, molts o pocs amics, si sortia cada cap de setmana o era el primer. Res de la seva curta vida explica què li va passar. Només el seu sexe: ser dona. Ella és la víctima i és innocent ara i la nit dels fets i si els cossos policials enxampen l’agressor o agressors continuarà sent víctima i innocent. No ha de justificar res. La mare de la noia d’Igualada ha demostrat una valentia a la que no hi estem acostumades, perquè ha dit sense embuts què li ha passat a la seva filla, trencant així molts tabús. Perquè una agressió sexual és això: una agressió, però en aquest cas s’han fet públics alguns detalls que han provocat una forta commoció.

La mare de la noia d’Igualada ha escrit el President del Govern d’Espanya. Entenc què li diu i li reclama: més seguretat, més control pel que fa a l’accés a zones d’oci, control en consum d’alcohol, control de la població masculina que ja ha comès delictes de tipus sexual. Algunes de les seves peticions les comparteixo, però n’hi ha d’altres que no crec que siguin cap solució. Podem posar més llums al carrer, autobusos que portin la gent (dones) de les zones d’oci al nucli urbà... però no podem oblidar que la majoria d’abusos sexuals cap a les dones es donen en els entorns més propers i, malauradament la majoria, en l’entorn familiar. Ens agradaria pensar que aquestes coses les fan quatre que no estan bé del cap. No és tan senzill: aquestes agressions les fan homes que es consideren amb el dret a fer-ho perquè no veuen dones ni persones. Simplement un tros de carn per ser dominat.

Malauradament la noia d’Igualada no serà l’última, però potser la seva valentia i la de la seva mare hagin provocat un punt d’inflexió. Un ja n’hi ha prou. Molta força per a aquestes dues dones valentes i tota la seva família. Cureu-vos les ferides. La lluita és cosa de totes.