La Generalitat va anunciar ahir que construirà un pas per a vianants i bicicletes per sobre de la variant a Bufalvent que Ajuntament i veïns reclamen des de fa temps i que ara es durà a terme amb recursos destinats a les noves polítiques de desincentivació de l’ús del cotxe. La mesura, que comporta una inversió de mig milió d’euros, acabarà amb una situació anòmala que il·lustra com s’han concebut en aquest país els polígons industrials. Bufalvent és un lloc al qual, en realitat, no es pot anar a peu. Per fer-ho cal caminar per espais no pensats per a vianants i que no són gens segurs per a qui s’hi vulgui aventurar. Bufalvent és un lloc on només es pot anar en cotxe i que, en termes urbanístics, no forma part de Manresa. La ciutat és allò que es pot recórrer caminant per una vorera. Per tant, Bufalvent no en forma part. Els treballadors que vulguin anar als Trullols a fer un cafè, per exemple, han d’agafar el cotxe o jugar-se el físic. Així s’ha construït aquest país. La passarel·la permetrà que vagin a fer aquest cafè passejant, si ho volen, o que puguin arribar a la feina en bicicleta des del centre de la ciutat. Elemental. Però fins ara, inexistent.