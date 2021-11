Per fi s’ha arribat a un acord per desencallar una part del solar de la Fàbrica Nova a Manresa. Aplaudeixo que l’únic edifici que queda dempeus d’aquell complex fabril eviti acabar com l’altre històric edifici industrial dels Panyos, que mostra un estat deplorable.

En la presentació de l’operació urbanística va anunciar-se que l’espai adquirit vol destinar-se per a usos universitaris. Una iniciativa positiva per tot el que significa donar-li una utilitat educativa i de promoció per a la ciutat.

Aquest «desencallament» també propiciarà dinamitzar els barris de l’entorn. Després de 31 anys d’ençà que el complex tèxtil Bertrand i Serra va tancar portes finalment s’ha aconseguit avançar en el projecte de convertir aquest indret en un important pulmó verd, i ara més a més un centre universitari.

La rehabilitació de l’edifici, i l’adequació de l’entorn, tindrà un elevat cost econòmic i, per tant, cal preveure uns quants anys per fer-se realitat el que avui és un projecte. L’únic edifici que va sobreviure a l’enderroc del complex industrial sortosament està protegit pel PEUPM (Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic , Geològic i Paisatgístic de Manresa). Com pot observar-se amb aquest pompós nom, l’edifici està protegit per tots els costats.

Llegint la noticia m’ha cridat l’atenció les declaracions del regidor d’Hisenda , Valentí Junyent, quan afirma «si ens hem pogut endeutar és perquè tenim unes finances sanejades que ens permeten anar a buscar crèdit a fora». El cost de l’operació de compra és 12,3 milions d’euros. En aquest import s’inclou els diners gastats per «la Caixa» en les obres d’urbanització d’aquell sector.

Ep! Sense fer demagògia, sovint als ciutadans/es ens consta entendre determinades decisions dels governants. Un comentari que sovint pot escoltar-se: «per a segons què sempre es troben diners i per a segons què no se’n troben mai».

Ara s’han trobat diners per aquest projecte i també se n’han trobat per un altre polèmic projecte (i no indispensable comparat amb altres necessitats) com és el soterrament del baixador dels FGC i quin pressupost és d’un 60 milions d’euros a càrrec de la Generalitat. I casualment s’han trobat 180.000 euros per arreglar el jardí de la residència de la Font (després de 33 anys) i així poder justificar les obres d’un vial innecessari que hipotecarà la qualitat de vida dels residents.

Ja sé que no es poden comparar inversions que corresponen a departaments i administracions diferents però costa entendre els criteris que se segueixen a l’hora de prioritzar les inversions en relació a les necessitats socials.

Tot plegat ve a compte perquè no s’entén perquè costa tant trobar 8 milions d’euros per construir una residència geriàtrica pública a Manresa que té un important dèficit de places públiques i que és considerada una de les ciutats més envellides tant de Catalunya com de l’Estat. Una necessitat totalment palpable. Continua, però, a la llista d’espera pressupostària.