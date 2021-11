Immersos en l’era dels títols, els autodidactes ho tenen magre. Sense un títol a la mà, poques possibilitats que l’actual societat obri les portes a un lloc de treball més o menys qualificat. La titolitis va arribar ja fa uns anys i sembla que s’hi quedarà eternament sense recordar que grans referents per a la humanitat es van formar a partir de la curiositat i la pràctica. Disposar d’estudis acabats i homologats esdevé un passaport per accedir a moltes professions i imprescindibles per a qualsevol feina en l’àmbit de l’administració. Tot passa per tenir un títol a la butxaca, encara que sigui un màster que el principal requisit és pagar una fortuna a l’abast de pocs. Els currículums han de ser llargs, ben llargs... I, si cal, s’inflen o s’inventen. Mal hàbit s’ha imposat.

El títol és un premi. Així pugen les noves generacions, acostumades a la recompensa d’un diploma cada vegada que s’acaba un cicle d’estudis. Grans pensadors, artistes i científics s’han fet un forat a la història a partir del seu esperit de superació, de les ganes d’aprendre i fer les coses bé. Tots hem vist que sovintegen els polítics que menteixen en el seu currículum, com si per ser un bon líder fes falta un document que ho certifiqués. Qui ha de verificar l’aptitud són els vots de la ciutadania. Al llarg de la història hi ha hagut grans polítics i grans empresaris que han estat capaços de crear imperis a partir d’allò que se’n diu l’escola de la vida, que porta implícit el reciclatge diari i un olfacte innat.

És evident que els estudis reglats són necessaris, indispensables i que són un dels pilars de la societat, però el que esdevé malaltís és la cursa per acumular títols, més que coneixements i experiències. La cultura dels títols hauria de ser substituïda per la cultura de la feina ben feta, aquella que en la publicitat de la Generalitat fa anys es deia que no té fronteres. Les administracions públiques solen ser implacables amb els títols. Sense tenir-ne no hi ha accés a oposicions, encara que sigui pels nivells més baixos de l’oferta d’ocupació. Els docents, massa vegades, amb l’objectiu que una persona pugui accedir a un lloc de treball, acaben atorgant immerescuts diplomes d’estudis secundaris obligatoris. Poques alternatives tenen perquè hem prioritzat la societat dels papers oficials i dels títols davant d’una formació d’alta qualitat.

Mentrestant, enmig d’una voràgine de certificacions, títols, carnets i acreditacions, als que vetllen perquè tot flueixi en la legalitat, se’ls escapa que nens menors de setze anys es moren als circuits de motociclisme –quatre en quatre anys– en curses que deuen avalar les mateixes autoritats que demanen títols per exercir d’auxiliar de jardineria en un ajuntament. Ni els títols, ni les lleis de riscos laborals, ens estalvien accidents mortals a les feines. Tampoc els que vetllen per la puresa dels títols van ser capaços de detectar durant temps que per aquest país circulaven –una part encara ho deu fer– gairebé dues mil persones amb permisos de conduir falsos, lliurats a Girona per un grup liderat per un treballador de la DGT, institució que vetlla que tothom s’examini i tingui carnet. La cultura de fer les coses bé hauria de prevaldre a la simple d’expedició de títols, alguns per internet i amb uns dubtosos controls de la qualitat formativa. A la societat de la titolitis no tot s’hi hauria de donar per bo. No podem anar a un taulell i dir: «Posi’m un títol, si us plau».