Jordi Gibert, doctor en Història Medieval per la UAB i arqueòleg professional, va conferenciar sobre els segles V-IX, a la Catalunya interior, dins del Curs de Cultura Medieval 2021, que organitza Amics de l’Art Romànic del Bages, a la seu del Montepio de Conductors, amb gran assistència de públic. A la tesi doctoral va fer l’estat de la qüestió ara fa 10 anys. Entén la Catalunya Central com l’espai geogràfic conformat per la conca mitjana del Llobregat, el Cardener i la conca alta de l’Anoia. Des del Baix Imperi Romà i l’etapa visigoda, els assentaments humans s’entenen en base a una gradació d’acord no amb l’escrivà de l’època, que escriu sobre lleis i concilis, sinó com el poder veu el seu territori. Romans i hispans conceben l’administració en base a ciutats, amb vicus, (centre important, però menor) fortificacions, i per sota, els assentaments productors: pagesos i d’altres establiments des d’on s’explota el territori per generar la riquesa estatal en el seu benefici, tot i que en aquests segles amb poc èxit. Esmenta l’explotació típica de la vila romana, on viuen diversos sectors productius a les ordres d’un capatàs. Als segles V-IX hi ha un atzucac dels establiments bàsics de l’explotació rural. Enfonsades les viles romanes, en queden els seus solars, alguns dels quals seran la base de les noves viles alt-medievals. Sense imperi, què passa amb el poblament? Des de fa 20 anys hi ha dades arqueològiques noves. La vila romana típica de Sant Amanç en el camí entre Manresa i Prats de Rei es dedica al cereal i al vi, --amb premses de biga clavades al terra--, per al comerç. Ho demostren les sitges i els dipòsits. Els assentaments productors d’època visigoda no sempre van associats als solars romans i poden aparèixer sols i desvinculats. N’hi ha a Pinós. La producció de vi es torna més domèstica i amb els segles perd el component de producció excedentària que mantenia des de l’època romana. Es manté la propietat, però es dispersa la producció. A Monistrol de Gaià no hi ha material romà, però si forn de pa, ceràmiques utilitàries, contenidors i estris de vida agropecuària, àmbits de l’interior d’un assentament d’època visigoda, envoltat d’un mur, que associa diverses habitacions en pendent. Hi ha una etapa d’abandonament abans de l’època comtal. Una cronologia paral·lela l’aporta també una tomba de lloses i una altra en mal estat, que segons el Carboni 14, correspondria a finals del segle VII o principis del VIII, prop de l’assentament. No hi ha pràcticament cementiris eclesiàstics: la gent s’enterra al costat de la vila o d’assentaments productors. Hi ha unes 180 necròpolis a la Catalunya Central, la majoria per excavar. (Santa Maria de l’Antiguitat a Casserres). Amb un mapa mostra l’explosió de poblament sobre el territori durant l’expansió medieval, d’uns segles que no són de creixement econòmic, oimés si el comparem amb l’època romana, amb la conclusió que on hi havia gent concentrada a la vila romana amb els seus habitatges, quan la propietat deixa de ser-hi present, es produeix una dispersió sense sortir de la finca: es desnuclearitza i passen d’estar junts a separats. Així d’una vila en poden sortir diversos establiments. Als mausoleus s’hi enterraven els propietaris de les viles romanes i alguns perduren així com tombes d’alguns edificis, (Artés) on es continua enterrant gent al voltant fins esdevenir una església. A la Catalunya Central el domini carolingi acaba el 826.