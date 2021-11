La COP26 s’està reunint a Glasgow, Escòcia. Se suposa que tots els països del món havien d’estar representats en unes reunions dissenyades per aconseguir un acord sobre la limitació i la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle perquè el planeta no se sobreescalfi i causi danys generalitzats al medi ambient, les espècies i els mitjans de vida humans a tot el planeta. Les emissions mundials de diòxid de carboni relacionades amb l’energia van cap a augmentar en 1.500 milions de tones el 2021, el segon augment més gran en la història, revertint la major part del declivi de l’any passat causat per la pandèmia de Covid. S’espera que les emissions globals augmentin un 16%, no que disminueixin, per al 2030 en comparació dels nivells del 2010. Però el que no s’entén tant és que aquest desastre imminent (i que ja tenim) encara es podria evitar i revertir sense un cost significatiu per als governs. De fet, el darrer informe World Energy Outlook 2021 de l’Agència Internacional d’Energia mostra que sabem què fer sobre això, amb gran detall i amb un cost assequible. Però els governs no tenen voluntat política de fer-ho, perquè depenen dels lobbys dels combustibles fòssils, els sectors de l’aviació, el transport i les demandes dels capitalistes financers i industrials en conjunt de preservar els seus beneficis a costa de les necessitats socials. Per això és demencial aquesta dada.

Segons l’anàlisi publicada per la cooperativa de periodisme de recerca escocesa «The Ferret», les 11 empreses seleccionades com els «principals socis» de la cimera climàtica de Glasgow, la COP26, van produir una empremta de carboni de gairebé 350 milions de tones de CO2 el 2020. Més que la produïda a tot Regne Unit durant 2020. «La COP26 no hauria de tractar de què les grans empreses tinguin una oportunitat de màrqueting de Capitalisme verd». Això és moll perillós. Això sí, cap no té la solució del problema, senzillament perquè volen creure que pot existir un «creixement infinit en un món finit». A més, la desconnexió del món real de la majoria de polítics i magnats és tan extrema que no podrien prendre les solucions correctes davant la seva incomprensió del veritable problema de límits físics. Si no es vol que l’industrialisme extingeixi la humanitat, s’haurà de subordinar als requeriments de la naturalesa i de l’home.

La veritable crítica a la societat de mercat no consisteix en el fet que es basi en l’economia sinó que la seva economia es basa en interès propi i no en el de la humanitat. Aquesta organització és enterament antinatural i egoista. Per això fa moltíssima falta la pressió social total I no és bo caure en el derrotisme. És més, és nefast. Però gairebé dos terços dels autors de l’últim informe de l’IPCC (Panel Intergovernamental del Canvi Climàtic), format per un selecte i nombrós grup d’investigadors i investigadores «Els mateixos que ens alerten del malaltís estat de l’equilibri planetari des de fa anys» són escèptics sobre el futurible que s’aconseguirà limitar l’augment de la temperatura global a 1,5ºC, com escoltem aquests dies els polítics. Queden dies per endavant en aquesta COP26 i de moment el que veiem és que la tendència d’aquests mateixos polítics i Lobbys és ajornar-ho tot per a la dècada següent, la del 2030. El fre a la desforestació, els límits al metà, la reducció d’emissions no és d’obligat compliment. El nombre creixent de catàstrofes climàtiques a tot el món és el resultat d’un escalfament d’1,1° a 1,2° C en comparació amb l’era preindustrial. De la lectura de l’informe especial de l’IPCC sobre 1,5°C, qualsevol persona raonable conclourà que cal fer-ho tot, absolutament tot, per mantenir la Terra molt per sota d’aquest nivell d’escalfament, però de moment no es veu un compromís real i això és imperdonable.