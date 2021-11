Un estudi de la fundació Fitex que es presentarà properament i que Regió7 resumia en la seva edició d’ahir ens fa saber que a la comarca d’Anoia hi ha actualment 104 empreses del sector tèxtil en actiu, que donen feina a 918 treballadors i que sumen una facturació anual de 140 milions d’euros. Els responsables de l’estudi en fan una valoració positiva, perquè aquestes dades corroboren que aquesta part de Catalunya continua essent un cas singular en la indústria, ja que suposa una alta concentració d’empreses i de professionals en una zona concreta, un clúster manufacturer que a Europa només pot ser equiparat a les agrupacions de Prato i Capri, al nord d’Itàlia. La majoria d’aquestes empreses tèxtils anoienques, concretament el 60%, estan especialitzades en la fabricació de peces de gènere de punt exterior d’indumentària i moda.

Aquesta singularitat de l’Anoia pot accentuar-se encara més si es recorda que en el mateix territori existeix un altre clúster, en aquest cas el del sector del cuiro, que agrupa cinc-cents treballadors més, de manera que tots dos junts assoleixen una facturació agregada de 220 milions d’euros. Són, no cal dir-ho, el primer sector industrial de la comarca.

Cal veure-hi, doncs, una notícia optimista, que confirma la llarga tradició industrial tèxtil de l’Anoia i que demostra que, malgrat tot, hi ha un nombre important d’empreses que experimenten una evolució positiva, perquè han sabut adaptar-se a les noves condicions del mercat. Són aquelles que han invertit en tecnologia, que fan productes acabats i que tenen la seva clientela lluny d’aquest territori.

Fins aquí aquestes dades favorables. Però els qui acumulem anys i records no podem evitar de ser víctimes d’un atac de nostàlgia irresistible. Són els qui tenim ben present aquella època tan favorable dels anys seixanta i setanta del segle passat, quan el gènere de punt i el tèxtil en general lligaven els gossos amb llonganisses i, a part de les grans indústries ―–que eren bona colla–, en multitud de petits tallers i gairebé a cada sota-escala de les llars igualadines hi havia una maquineta de confecció que no parava ni de nit ni de dia. Només cal que donem un parell de xifres: a mitjans de la dècada dels anys setanta –que va ser el moment àlgid–― hi havia a l’Anoia unes 120 fàbriques, que donaven feina, atenció, a més de vuit mil treballadors... La proporció de fàbriques ja demostra que el fet diferencial el marcaven els grans centres fabrils, amb centenars de treballadors cada un. I al costat d’elles, com avui, hi havia un gran nombre de petites o fins i tot minúscules empreses, que en el segle passat constituïen una malla espessa que acabava sumant una gentada.

Després, ja és prou sabut, va venir la crisi brutal del tèxtil, la globalització i la deslocalització, i aquella ciutat que portava més de dos segles donant feina a una munió ingent d’homes i dones va viure el dolorós procés d’una pèrdua general, i concretament d’una destrucció contínua de llocs de treball que semblava que no tenia aturador. Fins avui mateix, en què, lluny de les glòries passades, uns quantes empreses i unes quantes marques continuant sostenint la torxa, i moltes d’elles molt bé. El contrast, però, és demolidor: dels vuit mil de fa cinquanta anys als mil actuals. No crec que calgui afegir-hi res més...