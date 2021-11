La manca de disponibilitat de petroli barat i de materials crítics estan posant damunt la taula els límits materials del creixement econòmic i està apareixent la cara fosca de l’economia globalitzada. La globalització ha facilitat la mundialització de la pandèmia de la covid. La congestió dels sistemes de distribució posa de manifest les debilitats de dos dels grans principis del capitalisme modern, la producció «just in time» per estalviar costos d’estocs, i la deslocalització de la producció per cercar salaris més barats.

Els experts ens diuen que el decreixement no és una opció, que és un imperatiu matemàtic fins ara voluntàriament ignorat. És indiscutible que l’impacte es traslladarà més aviat o més tard a tots els sectors de la producció i del consum i que el més assenyat és que ens anem preparant per fer moltes coses de manera diferent. La producció d’energia a escala local, la producció d’aliments i béns de consum de proximitat és una via que cal transitar, acompanyada per descomptat, per unes pautes de consum més frugals. També ens diuen que la tecnologia pot ajudar però que no se li poden demanar solucions màgiques.

La paradoxa és que les expectatives d’aconseguir la contenció de l’escalfament global es fien totes a assolir zero emissions el 2050, quan els experts en energia, tecnologia i materials ens diuen que serà materialment impossible desenvolupar i produir tots els artefactes que ens han de permetre rebaixar les emissions.

Què espot esperar de la COP26? El darrer informe abans de la cimera (26 d’octubre) que ha fet públic el PNUMA, afirma que tots els països esgrimeixen unes molt bones intencions per als compromisos de «Zero Net el 20250», però es lamenta que les contribucions determinades a escala nacional (compromisos a curt termini) només suposen el 7,5% de reducció en les emissions previstes per al 2030, mentre que es necessitaria un 55% per assolir l’objectiu de París d’1,5 °C.

Mentre Joe Biden feia declaracions grandiloqüents a Glasgow, al seu país ha decidit apujar un 24% la quantitat de carbó que destina a la generació d’electricitat, i Pedro Sánchez feia el mateix preparant la reobertura de la central d’As Pontes, que també funciona amb carbó.

Queda temps per prendre acords voluntaris que no tenen garanties de compliment i per dissenyar i executar estratègies a llarg termini, quan els estats nació estan més preocupats per mantenir el subministrament energètic a la seva desbocada maquinària productiva que per la reducció de les emissions?