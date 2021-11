Quan vostès estiguin llegint aquesta columna els diputats, si no hi ha sorpreses d’última hora, hauran escollit els quatre membres que els pertoquen del Tribunal Constitucional. Que els proposants d’Enrique Arnaldo no l’hagin substituït després de tot el que s’ha sabut d’ell, diu molt de les seves intencions. Que lluny queden aquelles èpoques en què el tribunal era capaç d’esmenar la major d’una Llei Orgànica com la LOPA. Compte!, una llei aprovada amb els vots d’UCD i els socialistes, i sentenciada sota una majoria de 202 diputats socialistes.

Eren les èpoques en què els membres del tribunal eren juristes d’un prestigi indiscutible i que no tenien cap intenció de perdre. Per què la política ha deixat perdre aquest tresor? És molt probable que vostè en tingui una opinió, jo també tinc la meva, però el més preocupant no són els motius, per més espuris que siguin, el de veritat rellevant són les conseqüències que se’n deriven

La nostra Constitució és molt oberta, així ho van voler els seus redactors. Possiblement era l’única manera que es posessin d’acord. En contrapartida, la seva modificació, en els pilars fonamentals, és d’una alta complexitat. Per això és tan pervers que els membres del tribunal no siguin persones amb «autoritats» en aquest camp. D’ells depèn la interpretació que se’n faci. Com que és tan obert, poden conviure dues interpretacions totalment contraposades, com estem veient aquests dies amb les sentències sobre l’estat d’alarma durant la pandèmia, que una part del tribunal les considera constitucionals i l’altra no. Això no és menor, perquè, si totes les sentències tenen un mateix biaix ideològic, amb el pas del temps s’arriba a la conclusió que la Constitució és la culpable d’aquest biaix, quan no és així, els autèntics responsables són els que les interpreten.

A partir d’aquí, aquells que s’autoanomenen constitucionalistes farien bé de ser molt més exigents amb les propostes per ser membre del tribunal. Han d’entendre que si se la volen apropiar i no donen cabuda a altres interpretacions, l’únic que aconseguiran és que cada vegada més ciutadans se n’allunyin, i aquest és el camí cap a la divisió i l’enfrontament. Aquells que mai van acceptar el Títol VIII, no poden ser els guardians de les essències constitucionals.

La pandèmia ha demostrat a tothom que Espanya és un estat compost, i quan s’accepta a si mateixa tal com és, el país és capaç de fer esforços gegantins per afrontar reptes com ningú. La nostra sanitat ha patit molt, com tots els sistemes de salut del món, però avui dia tot aquell que ho ha volgut està vacunat. I són gairebé marginals aquells que no ho estan. Per fer-ho possible hi han hagut d’intervenir totes les administracions, amb una capil·laritat que ha dut la vacuna a l’últim racó. Però el més important de tot, aquesta cogovernança ha portat els ciutadans a confiar en el servei públic de salut.

No és qüestió de la Constitució, és qüestió de voluntat política d’acceptar-nos tal com som.