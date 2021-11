Les meves paraules, necessàriament són d’agraïment, vers l’Albert Puigdellivol. Persona entranyable, afable, de bon humor, amb sentit de responsabilitat, i amb compromís de no regatejar esforços si les circumstàncies ho requerien.

Això particularment li va tocar de viure en la seva etapa de presidència dels Amics de Joncadella (2008-2020). No va tenir un no, segons havia comentat, i en una Assemblea de l’Associació, s’hi va trobar immers, i sense possibilitats de portar la contrària, Ja sabem el que passa en els càrrecs de voluntariat.

El servei és bonic, però a la vegada obliga molt, has de lluitar a voltes sota mínims de mitjans i sobretot de recursos econòmics en general. Però tot això demana una superació, ganes de fer les coses i de tirar endavant salvant els obstacles que es presenten. L’Albert ho tenia clar. Aprofitar el mínim, per si podia arribar els objectius. Una de les coses que va sobresortir, independentment del manteniment constant del Santuari i accessos, va ésser la proposta de les Pintures del Presbiteri, que va portar a terme el pintor manresà Sr. Miquel Esparbé Franch. En elles queda reflectit sobradament i amb molta dignitat, el missatge evangèlic i la devoció popular del poble a la Mare de Déu.

Es constata, el fet de la entronització de l’actual Imatge que figura en el Cambril des de l’any 1949. La benedicció de les Pintures es va fer el dia 8 de setembre del 2010, coincidint amb la festa de la Nativitat de la Mare de Déu. Va presidir la cerimònia Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic.

Això va donar un impuls fort al Santuari, juntament amb altres activitats. L’Aplec del Dilluns de Pasqua de Resurrecció, els romiatges sovintejats en santuaris marians i excursions dins el nostre país, i també a fora de les fronteres, on el nom de Joncadella era ben rebut. Així com el butlletí «Bell Estel», que reflectia els esdeveniments portats a terme. No cal dir, que tenien entrada les entitats, associacions i grups de la comarca, que volien presentar la seva ofrena a la Verge de Joncadella, alguns anyalment.

Per tot aquest treball portat a terme, et diem Albert «Moltes gràcies» pel teu compromís de servei al Santuari i a l’Associació dels Amics de Joncadella. Que la Mare de Déu et recompensi amb escreix, per tot el temps dedicat a Ella.

No sabem si també disposaràs de temps lliure allà dalt, a la glòria. Per comentar acudits i alegrar la gent. Esperem que sí.

Ací a la terra, hi ha Joncadella, ara ens toca de preparar aviat el 75è. Aniversari de l’Entronització de la nova imatge de la Mare de Déu, l’any 2024. A reveure