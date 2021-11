S’està oblidant amb molta facilitat la crueltat com van viure i morir les persones grans a les residències durant la primera onada de la pandèmia. Segons les dades publicades a l’IDESCAT, fins a finals de maig del 2020 15.068 residents es van contagiar la covid a Catalunya, dels quals 3.965 moriren dins de les residències; defuncions que representaren un terç de la mortalitat total.

En aquesta fase de la pandèmia es va agreujar encara més la falta de personal i els residents van patir manca d’atenció i cures. També els va faltar atenció mèdica i es va condemnar a mort els malalts que no van ser derivats a l’hospital. Al patiment físic s’hi va afegir el maltractament institucional, que va provocar la solitud -en recloure’ls en la seva habitació- i el sentiment d’abandonament –en ser prohibides les visites– i, en cas de defunció, el seu traspàs en soledat. La dita «morí com un gos» descriu perfectament la situació, encara que el refrany esmentat ja no és aplicable ara, perquè actualment els gossos són molt apreciats socialment.

No podem oblidar, tampoc, el sofriment dels familiars i la seva impotència davant la impossibilitat de ser amb la persona estimada i de conèixer l’evolució del seu estat de salut per acabar rebent, en molts casos, una trucada amb l’anunci sobtat del seu decés. A la terrible idea del pare o de la mare expirant en solitud s’afegí la impossibilitat de fer una cerimònia de comiat que els ajudés en el seu dol.

Aquesta immensa ferida que van patir milers de persones hauria d’estar viva col·lectivament, però, tret dels que la van viure directament, s’està intentant soterrar. És més còmode pensar que tot plegat va ser un accident i que les morts van ser danys col·laterals d’una pandèmia, davant de la qual no s’hi podia fer res. Però no és veritat i sempre quedarà en la consciència col·lectiva que, durant la primera onada de la covid, a les persones que vivien a les residències se’ls va conculcar el dret a la salut, a la vida, a la no discriminació per l’edat (edatisme), a la vida privada i familiar i a tenir una mort digna, segons dictaminà Amnistia Internacional.

El dia 3 de novembre passat el Parlament de Catalunya va fer un pas més en el camí cap a la desmemòria col·lectiva, rebutjant la creació d’una comissió d’investigació sobre la gestió de les residències, que en la legislatura anterior –a finals de la primera onada– havia estat aprovada per unanimitat. A canvi es farà una comissió tècnica, que serà composta per un tècnic i un diputat, escollits per cada partit. Els motius de la massacre a les residències, però, no van ser tècnics sinó que foren polítics: la falta de recursos en sanitat (retallades) i el model massificat de les residències, en les quals la gent gran vivia (i segueix vivint) amuntegada per estalviar costos socials i enriquir empreses mercantils.

No es tracta de buscar culpables polítics concrets, ja que tota la societat en som responsables i còmplices. I en seguirem sent, cadascú de nosaltres, si no aconseguim que la Generalitat comenci a canviar la seva política i lideri, des de la gestió pública, el nou model de residència basat en l’atenció centrada en la persona.